Fazilet Hanım ve Kızları 44. yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Takipçileriyle 44. randevusuna çıkacak olan Fazilet Hanım ve Kızları'nın yeni bölüm fragmanında Sinan yoğun bakıma alınıyor. Hastane'de Hazım, Yağız'a tokat atıyor. Herkes üzgün bir şekilde Sinan'dan gelecek güzel haberi beklerken, fragmanın son sahnesinde Yağız koşarak Sinan'a kalp masajı yapıyor. Peki, Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümde Sinan ölecek mi? İşte Fazilet Hanım ve Kızları 44. yeni bölüm fragmanı...

Fazilet Hanım ve Kızları 44. yeni bölüm fragmanı;

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 43. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hazan’ın duygularını öğrenen Sinan nerede patlayacağı belli olmayan serseri mayına döner. Yağız ve Hazan ise kalplerine dur deyip vedalaşmayı başarır. Hazan gitmeye, Yağız dur dememeye kararlıdır. Sinan’ın dinmek bilmeyen öfkesi tehlikeli bir hal alırken, oğlu için endişelenen Hazım’ın Yağız’a verdiği tepki, Yağız için kırılma noktası olur. Yağız kalbinin sesini dinleyerek Hazan’a doğru büyük bir adım atar. Hazan’ın veda günü, aşıklar için yasakların bir kenara atıldığı tek bir güne dönüşür. Diğer yanda, boşanmak için harekete geçen Ece, hayatının sırrını öğrenen Yasin’den çok ağır bir darbe alır. Her iki kızının da cephesinde işler ilk kez Fazilet’in kontrolünden çıkarken, Sinan’dan gelen kötü haber ortalığı alt üst eder.

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