Euroleague’de dört yıl üst üste FinalFour oynayan ve bir şampiyonluk, iki de ikincilik elde eden Fenerbahçe Doğuş’un başarısı, yarış atı sahiplerine de ilham kaynağı oldu.

Gazete Habertürk'ten Orhan Arabacılar'ın haberine göre, Sarı-Lacivertli takımın başantrenörü Zeljko Obradovic başta olmak üzere birçok ünlü oyuncusunun isimleri artık sadece parkelerde değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki hipodromlarda da anons ediliyor. Zira Fenerbahçe’ye gönül vermiş bazı at sahipleri, efsane takımın mimarı Obradovic ve öğrencilerinin adlarını yarış atlarına verdiler. At sahipleri arasında en çok ilgiyi çeken Sırp hoca Obradovic oldu. Halen farklı sahiplere ait ‘Obradovic’ (Ercüment Atlı), ‘Lord Obra’ (Murat Kesebir), ‘Obra Reis’ (Özgür Aydın) ve ‘Obracadabra’ (Kemal Kurt) olmak üzere dört at bulunuyor.





EN ÇOK KAZANAN OBRA



Zeki Sökmen’e ait ‘Vesely’, Bahattin Ocak’ın ‘Datome’ ile İsmail Hadioğlu’nun ‘Guduric’, ‘Bogdanovic’ ve ‘Udoh’ adlı atları da çeşitli hipodromlardaki koşulara katılarak yarış hayatlarına devam ediyorlar. İngiliz safkanlar arasında en fazla ikramiye kazanan at ise 73 bin TL ile Obradovic oldu. Onu 68 bin 900 TL ile Udoh, 57 bin TL ile Guduric, 52 bin 150 TL ile Datome ve 40 bin 450 TL ile Vesely takip ediyor. NBA’de Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry’den esinlenilerek adı ‘Good Curry’ konulan safkan ise 1 milyon 509 bin 850 TL ile ‘basketbolcu atlar’ arasında en çok ikramiyeyi kazanan at olarak öne çıkıyor.