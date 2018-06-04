Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Mayıs tarihinde 16 ilde FETÖ terör örgütünün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı.

İHA'nın haberine göre, yapılan operasyonda 4 Albay, 4 Yarbay, 1 Binbaşı, 7 Yüzbaşı, 26 Üsteğmen, 15 Teğmen ve 3 Astsubay olduğu tespit edildi. Gözaltında bulunan ve emniyetteki işlemi tamamlanan 9 kişi bu sabah doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilenlerden 2'si tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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