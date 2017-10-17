FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Jandarma ekipleri Edirne'de Elçili köyü yakınlarında E.K'nın kullandığı otomobili durdurdu. Kimlik kontrolünde araçta bulunan R.B ve V.Y'nin, "terör örgütü üyesi olma" suçundan haklarında arama kaydı bulunduğu belirlendi.

İncelemede, R.B ve V.Y'nin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları da tespit edildi.

Öte yandan R.B'nin öğretmenlik mesleğinden ihraç edildiği, daha önce de Yunanistan'a kaçarken yakalandığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü E.K ile V.Y, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.