FIFA 18 demo sürümü yayınlandı! FIFA 18 sistem gereksinimleri

Futbol oyunu sevenlerinin yıllardır favorisi olan FIFA'nın yeni oyunu yakın bir tarihte satışa sunulacak. Oyunun satış tarihi öncesinde bugün EA Sports tarafından FIFA 18 demo sürümü yayınlandı. İşte FIFA 18 demo sürümüne dair detaylar...
FIFA 18 DEMO ÇIKTI
Futbol oyunları listesinde ilk sırada yer alan ve dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan FIFA 18, yakın bir tarihte satışa sunulacak ve oyuncular yeni FIFA oyunuyla buluşacak.
Oyunun yapımcısı EA Sports, bugün FIFA 18'i bekleyen oyuncular için bir demo yayınladı. Oyunun demo sürümünde oyuncuların oyunu tanıması için kısa süreli oynama imkanı sunuluyor.
FIFA 18 DEMO SÜRÜMÜNDEKİ TAKIMLAR
- Manchester United
- Manchester City
- Real Madrid CF
- Atlético de Madrid
- Juventus F.C.
- FC Bayern Munich
- Paris Saint-Germain F.C.
- LA Galaxy
- Toronto FC
- Boca Juniors
- C.D. Guadalajara
- Vissel Kobe
FIFA 18 DEMO SÜRÜMÜNDEKİ STADYUMLAR
- Santiago Bernabéu
- La Bombonera
- StubHub Center
- King Fahd Stadium
FIFA 18 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum
OS: Windows 10 - 64-Bit
CPU: Intel i3 6300T - Intel i3 4340, ve Intel i3 4350 veya AMD Athlon X4 870K - AMD FX-4350 ve FX-4330
RAM: 8GB
Depolama Alanı: 50.0 GB
Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 660 2GB veya Radeon RX 460, R9 270, R7 370
Önerilen
OS: Windows 10 - 64-Bit
CPU: Intel i3 6300T - Intel i3 4340 ve Intel i3 4350 veya AMD Athlon X4 870K - AMD FX-4350 ve FX-4330
RAM: 8GB
Depolama Alanı: 50.0 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon R9 270X
- FIFA 18
- FIFA 18 demo
- FIFA 18 sistem gereksinimleri
- FIFA 18 takımlar
- FIFA 18 stadyumlar
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.