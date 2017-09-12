FIFA 18 demo sürümü yayınlandı! FIFA 18 sistem gereksinimleri

Futbol oyunu sevenlerinin yıllardır favorisi olan FIFA'nın yeni oyunu yakın bir tarihte satışa sunulacak. Oyunun satış tarihi öncesinde bugün EA Sports tarafından FIFA 18 demo sürümü yayınlandı. İşte FIFA 18 demo sürümüne dair detaylar...

FIFA 18 DEMO ÇIKTI

Futbol oyunları listesinde ilk sırada yer alan ve dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan FIFA 18, yakın bir tarihte satışa sunulacak ve oyuncular yeni FIFA oyunuyla buluşacak.

Oyunun yapımcısı EA Sports, bugün FIFA 18'i bekleyen oyuncular için bir demo yayınladı. Oyunun demo sürümünde oyuncuların oyunu tanıması için kısa süreli oynama imkanı sunuluyor.

FIFA 18 DEMO SÜRÜMÜNDEKİ TAKIMLAR

Manchester United

Manchester City

Real Madrid CF

Atlético de Madrid

Juventus F.C.

FC Bayern Munich

Paris Saint-Germain F.C.

LA Galaxy

Toronto FC

Boca Juniors

C.D. Guadalajara

Vissel Kobe

FIFA 18 DEMO SÜRÜMÜNDEKİ STADYUMLAR

Santiago Bernabéu

La Bombonera

StubHub Center

King Fahd Stadium

FIFA 18 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum

OS: Windows 10 - 64-Bit

CPU: Intel i3 6300T - Intel i3 4340, ve Intel i3 4350 veya AMD Athlon X4 870K - AMD FX-4350 ve FX-4330

RAM: 8GB

Depolama Alanı: 50.0 GB

Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 660 2GB veya Radeon RX 460, R9 270, R7 370

Önerilen

OS: Windows 10 - 64-Bit

CPU: Intel i3 6300T - Intel i3 4340 ve Intel i3 4350 veya AMD Athlon X4 870K - AMD FX-4350 ve FX-4330

RAM: 8GB

Depolama Alanı: 50.0 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon R9 270X

FIFA 18

FIFA 18 demo

FIFA 18 sistem gereksinimleri

FIFA 18 takımlar

FIFA 18 stadyumlar