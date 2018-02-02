Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, " Kudüs, Filistin'in başkenti olmadan barışın da olmayacağını" söyledi.

ABD'nin Kudüs kararının etkilerini ele almak üzere hazırlanan "Arap eylem planı"nı görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Dışişileri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Maliki, "Kimliğimizin ve onurumuzun önemli bir kısmını temsil eden Kudüs, Filistin'in başkenti olmadan barış da olmayacaktır. Barış, adil temeller üzerine kurulmalıdır. Biz, stratejik bir seçenek olarak barışa bağlıyız." dedi.

ABD'nin Kudüs kararının Washington'un barış sürecini destekleme rolünü bitirdiğini ve Filistin'i barış müzakerelerinden uzaklaştırdığını ifade eden Maliki, ABD'nin "tehlikeli ve ciddi" olarak nitelendirdiği bu kararına karşı "olağanüstü uygulamalarla" karşılık verilmesini istedi.

Maliki, İsrail ile normalleşmeden önce Filistin halkına kendi geleceğini belirleme hakkı tanınması, İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği topraklardan geri çekilmesi ve Filistin devletinin tanınması gerektiğini dile getirdi.

ABD'nin Filistin'e verilecek yardımın bir bölümünü askıya almasına da değinen Maliki, Washington'un bu kararını "mülteciler konusunu müzakere masasından kaldırma girişimi" olarak değerlendirdi.

"BU KONUYLA OYNAMA, ATEŞLE OYNAMAKLA EŞDEĞER"

Öte yandan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da "Kudüs'ün geleceğine dokunulmasını tek bir Müslüman ya da Hristiyan Arap kabul etmez." dedi.

Ebu Gayt, bu konuyla oynamanın ateşle oynamakla eşdeğer olduğuna ve bölgenin dini çatışma, şiddet ve terör uçurumuna sürüklenmesine neden olacağına işaret etti.

Arap Birliği Genel Sekreteri ayrıca toplantının, Kudüs ile ilgili durumu yeniden değerlendirmek için bir fırsat olduğunu ifade etti.

ARAP BİRLİĞİ DIŞİŞLERİ BAKANLARININ 9 ARALIK'TAKİ "OLAĞANÜSTÜ KUDÜS TOPLANTISI"

Mısır'ın başkenti Kahire'de 9 Aralık 2017'de düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Kudüs Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararının "hükümsüz" olduğu belirtilerek, Washington yönetimine kararını iptal etmesi çağrısında bulunulmuştu.

Toplantının ardından Arap Dışişleri Bakanları Konseyi, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanıması ve Büyükelçiliğini Taşıması" başlığı altında 16 maddelik sonuç bildirisi yayımlamıştı.

Bildiride, Arap Birliği'nin toplantılarına devam edeceği ve gelişmeler ışığında gelecekte atılacak adımları belirlemek ve durum değerlendirmesi yapmak üzere bir ay geçmeden toplantı yapacağı, bu bağlamda dönem başkanı olarak Ürdün'de olağanüstü zirve gerçekleştirilmesinin gündemde olduğu belirtilmişti.

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