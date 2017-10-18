Firuz Kanatlı öldü mü? Firuz Kanatlı kimdir? SON DAKİKA!

ETİ Şirketleri Onursal Başkanı ve ETİ Makine Yönetim Kurulu Başkan Firuz Kanatlı, tedavi altında tutulduğu Eskişehir Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
1962 yılında ETİ'yi kuran ve Türkiye'nin en büyük gıda gruplarından biri haline getiren Kanatlı, 85 yaşındaydı.
AA'nın haberine göre, ETİ'nin kurucusu ve Onursal Başkanı Firuz Kanatlı, Eskişehir Seyit Gazi Yolu Asri mezarlığında toprağa verilecek. ETİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanatlı'nın cenazesi 21 Ekim Cumartesi günü Eskişehir Gümülcine Camisinde kılınacak öğle namazının ardından Eskişehir Seyit Gazi Yolu Asri mezarlığına defnedilecek.
FİRUZ KANATLI KİMDİR?
Eti bisküvilerinin kurucusu ve Onursal Başkanı olan Firuz Kanatlı, Gümülcine göçmeni bir ailenin oğlu olarak 1932 tarihinde Eskişehir‘de doğdu.
İlkokul üçüncü sınıfa kadar Eskişehir’de okudu. Daha sonra da Galatasaray Lisesi‘nde liseyi bitirene kadar okudu. Üniversite eğitiminde İsviçre Cenevre Üniversitesi’nde işletme eğitimi aldı.
İsviçre’den dönüşünde babasına ait olan Gümülcineli Un Fabrikası’nda çalışmaya başladı. Fabrikanın ismi sonradan Kanatlı Un Fabrikası oldu.
Askerliğini 1957 – 1958 yıllarında İstanbul'da Terkos’a yakın Yassıviran’da yaptı. Askerde Kantin sorumlusuyken aklına bisküvi yapma fikri girdi. Askerlik dönüşü de bunu gerçekleştirdi. Eti markası ile 1962 yılında Eskişehir’de üretime başladı.
‘Eti Bisküvi Fabrikası‘, bir yıl sonra 22 çalışanıyla üretime geçti. 1965 yılına gelindiğinde Eti Türk mühendislerin de katılımıyla otomasyona geçişi tamamladı ve 1972’de ticari ünvanı ‘Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ olarak değişti.
1983’te ilk kez ‘sanayi tipi kek’ üretimine başlayan Eti, aynı yıl İngiltere Alimentacion Europe ve Golden Mercury International Ödülleri’ni almaya hak kazandı.
1992’de Eti Gıda A.Ş. Organize Tesisleri hayata geçirildi.
ETİ’yi kuran ve büyük bir marka haline getiren Firuz Kanatlı, işi çocuklarına devrettikten sonra şirketin yönetimine karışmamayı tercih etmişti.
1958 yılında Gülay Hanım ile evlenen ve onu iki yıl önce bir kalp krizi sonucu kaybeden Firuz Kanatlı'nın Ahmet Firuzhan, Gülden ve Aydan adlarında 3 çocuğu var.
ÜLKER İÇİN İLAN VERMİŞTİ
Firuz Kanatlı, Ülker Grubu kurucusu Sabri Ülker'in Haziran 2012'deki cenaze törenine katılarak, dostuna karşı son görevini yerine getirmişti. Kanatlı, arkasından da Sabri Ülker için bir ilan vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
Yarım asırlık rekabet ve dostluğa ithafen...
Büyük insan, Türk sanayiinin büyük öncüsü
Sabri Ülker’i kaybettik.
Hayatın boyunca ne büyük şeyler, ne büyük işler yaptın...
Türk insanı müteşebbisliği, sanayiciliği ve cesareti en çok senden öğrendi.
Çok zeki, çok inançlı, çalışkan ve yaratıcı idin,
Verdiğiniz emsalsiz örnekten dolayı
Vatan sana minnettardır.
Huzur içinde, rahat uyu.
Mekânın cennet olsun.
Aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyorum.
Firuz Kanatlı geçtiğimiz yıl Eskişehir'de, merkez Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen "10. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu''nun açılışına katılmıştı.
Kanatlı'nın kurucusu olduğu Eti, 7 üretim tesisiyle faaliyet gösteriyor.
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Misafir 10 dakika önceALLAH RAHMET EYLESİN.ÇOK ALÇAKGÖNÜLLÜ BİR İNSANDI...SEVENLERİN BAŞI SAĞOLSUN..00
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Misafir 12 dakika önceBende bi eti calisani olarak oz babami kaybetmiscesine bi uzuntu icerisindeyim mekanin cennet olsun baba huzurunda saygiyla egiliyorum eti nin daha buyuk yerlere gelebilmesi icin omur boyu gayret edicez gozun arkada kalmasin rahat uyu babacim00
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Misafir 4 saat önceAllah rahmet eylesin mekanı cennet olsun00