Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005 yılından itibaren kapalı olan tatil köyünün, İzmir ve Foça'daki turizme katkı sağlaması için girişimde bulunduklarını hatırlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını vurgulayan Dağ, "Türkiye'nin ilk tatil köylerinden Foça Fransız Tatil Köyü, yeniden turizme kazandırılması amacıyla ihaleyle 49 yıllığına kiralanacak." diye konuştu.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ihale tekliflerini alacağını kaydeden Dağ, "Tesisi 49 yıllığına kiralamak isteyen işletmeciler, 20 Temmuz 2018'e kadar başvuru yapabilir. Bu gelişme, 13 yıldır işletilemeyen ve ilçe turizmi için çok büyük bir kayıp olan tesisin yeniden hayat bulması açısından oldukça önemlidir. Tatil köyü, doğa harikası olan Foça ilçemizdeki turizmin gelişmesinde doğrudan katkı sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

1967'de hizmete açılan Fransız Tatil Köyü'nün ülke turizmi açısından tarihi bir özelliği olduğuna işaret eden Dağ, İzmir'in gelişmesi ve büyümesi için her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.