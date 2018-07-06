Frengi nedir? Frengi belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Frengi bir diğer adıyla sifiliz, cinsel yolla bulaşan ve tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalıktır. Frenginin çeşitli evreleri vardır. Bunlar; primer, sekonder, latent ve tersiyer evreleridir.

Frengi nedir? Frengi belirtileri nelerdir? Frengi hangi belirtilerle ortaya çıkar? Frengi tanısı nasıl konulur? Frengi nasıl tedavi edilir? Frengi doğumda anneden bebeğe geçer mi? Frengi hastalığına dair merak edilen her şeyi HABERTURK.COM'a anlatan Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sarp Korcan Keskin, frenginin her evrede farklı bulgu ve semptomlarla görüldüğünü söyledi. İşte frengi hakkında merak edilenler...

Frengi (sifiliz) nedir, nasıl bir hastalıktır?

Sifiliz cinsel yolla bulaşan ve tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalıktır. Hastalığın çeşitli evreleri vardır. (primer, sekonder, latent ve tersiyer) Her evrede farklı bulgu ve semptomlar görülür.

Frengi nasıl bulaşır?

Sifiliz cinsel ilişki sırasında (oral, anal veya vajinal) direkt temas yoluyla mevcut bir sifiliz yarasından bulaşır. Bu yaralar erkek ve kadın cinsel organlarında, anüs, rektum, dudak veya ağız içinde görülebilir. Ayrıca enfekte bir anneden henüz doğmamış çocuğuna da geçiş olabilir.

Frenginin belirtileri nelerdir?

Frengi yarasına tıp literatüründe şankr denir. Hastalığın ilk evresi olan primer sifilizde bu yarayı görmek mümkündür. Genellikle düzgün sınırlı, yuvarlak ve ağrısız yaralardır. Hastalığın ikinci evresi olan sekonder sifilizde cilt kızarıklıkları, lenf düğümlerinde şişme ve ateş gibi sistemik semptomlar görülür. Ancak çok şiddetli semptomlar değildir. Hastalığın sessiz kaldığı bir dönem olabilir. Bu döneme latent period diyoruz. Hiçbir bulgu veya semptom yoktur. Son evre olan tersiyer sifiliz ilk bulaştan yıllar sonra ortaya çıkabilir. Bu evre hastalığın varlığında ölüme kadar gidebilecek çok ciddi sağlık sorunları ortaya çıkar. Kalp, beyin, gözler, sinir sistemi ve diğer tüm organlar etkilenebilir.

Frengiden şüphelenen kişi hangi branşa başvurmalı?

Frengiden şüphelenildiği zaman üroloji, kadın doğum hastalıkları veya enfeksiyon hastalıkları bölümlerine başvurulmalıdır.

Frengi tanısı nasıl konuluyor?

Frengi tanısı için sadece kan testleri yaptırmak yeterlidir.

Frenginin tedavisine değinir misiniz?

Frengi tedavisi doktorunuzun uygun bulduğu antibiyotiklerle yapılabilmektedir. Buradaki en önemli nokta, hastalığın yarattığı hasarların geri dönüşsüz olmasıdır. Bu nedenle erken dönemde tanı konması ve tedavi edilmesi çok önemlidir.

Frengiden korunmak için nelere dikkat edilmeli?

Tüm cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi, sifilizden de ancak sadece güvenli cinsel birlikteliğin olması ile mümkündür. Yani, sifiliz testleri yapılmış ve negatif olan bir partnerle uzun süreli monogamik ilişki yaşamak gerekiyor. Maalesef, lateks kondomlar (prezervatif) her zaman tam koruyucu olmayabiliyor. Bunun nedeni sifiliz bulaşabilecek olan bölgelerin her zaman tam olarak kapanmamasıdır.

Frengi, doğum sırasında anneden bebeğe bulaşabilir mi? Bebeği korumak için ne gibi önlemler alınabilir?

Eğer annede aktif sifiliz enfeksiyonu varsa bu direkt olarak bebeği etkileyebilir. Bebekte düşük doğum ağırlığı, erken doğum ve hatta ölüme yol açabilir. Bebeğinizi korumak için mutlaka gebelik sürecinde en az bir kere sifiliz testi yapılmalı, pozitif çıkarsa acil tedavi uygulanmalıdır.