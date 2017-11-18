Fuhuş pazarlığı yapıp erkekleri soyan kadınlardan ilginç savunma!

İstanbul, Beşiktaş ya da Eminönü’nden vapura bindiniz ve içinize çektiğiniz Boğaz havasıyla Kadıköy’de karaya ayak bastınız. Yanınıza genç bir kadın geliyor ve sigaranızın olup olmadığını soruyor. Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre; cebinizden çıkardığınız sigarayı uzatmanızla sohbet başlıyor. Kadının “İhtiyacın var mı” sorusunun şokunu atlatamadan etrafınızı başka kadınlar sarıyor, ikna etmeye çalışıyorlar. Müşteri olduklarına inandıklarını önce otobüs duraklarının peron aralarına davet ediyorlar. Sonrasında ikna olanları ara sokaklara götürerek paralarını alıp kayıplara karışıyorlar.

GÜVENLİK, GÖZCÜ KADINLARA AİT

Uzaktan izlediğimiz bir grup kadın, gözlerine kestirdikleri erkeklerin yanına aralarındaki en genç kadını gönderiyor. Pazarlık başlayınca da hemen birkaç metre yakınlarına başka gözcüler konuşlanıyor. Etraftaki herkesi izleyen gözcü kadınlar, çevre güvenliğinden sorumlu. Olası bir aksilik karşısında anında müdahale etmeye hazırlar. Eğer gönderdikleri kadın, karşısındaki erkeği ikna edemezse onlar devreye giriyor ve bir süre daha pazarlık devam ediyor.

"NE ZAMAN GELSEM ÖNÜMÜ KESİYORLAR"

Yolda yürürken kadınların etrafını sardığı bir kişiye neler olduğunu sorduk. Önce kadınlardan birinin kendisinden sigara istediğini ardından da sohbet etmeye başladığını anlatan vatandaş, kendisiyle kadınların nasıl fuhuş pazarlığı yaptığını şöyle anlattı:

“Sohbete başlar başlamaz ‘Kadın lazım mı’ diye sordu. ‘Evet’ cevabını duyunca da beni arka tarafa davet etti. 2 metre ötede de gözcü bir kadın vardı. İlk olarak 60 lira ücret istedi ve daha sonra ara sokağı işaret ederek güvenli bir evin olduğu bilgisini verdi. Gitmemiz durumunda ise ev için 30 lira ve evde bulunan kadın için ayrıca bir 30 lira daha ödemem gerektiğini söyledi. ‘Biraz düşüneyim’ dediğimde ise sinirlenerek yanımdan ayrıldı. Ben buraya ne zaman gelsem önümü kesiyorlar. Duyduğum kadarıyla da anlaştıkları kişileri sokak arasında soyuyorlarmış. Çeşitli yollarla da tehdit edip şikâyetçi olmalarını engelliyorlarmış.”

‘SULANANA BULAŞIYORUZ’

Vapur iskelesinde başlayıp ara sokaklarda hırsızlıkla sonuçlanan olayla ilgili Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen ihbarlar üzerine polis ekipleri, fuhuş pazarlığıyla dolandırıcılık ve hırsızlık yapan kadınlara operasyon düzenledi. 8 kadın suçüstü yapılarak polis karakoluna götürüldü. “Biz onları fal bakmak için çağırıyoruz. 5 lira karşısında fal bakmak istiyoruz” diyen kadınlar, “Eğer adam sulanırsa kadın istiyor demektir. Biz de otele götüreceğiz diyoruz ve son anda polisler basmış deyip kaçıyoruz. 50-60 lirasını alıp gönderiyoruz. Kadın istiyorsa kendi kaşınıyor demektir. Biz sadece sulanana bulaşıyoruz. Zorla para almıyoruz, kendi elleriyle veriyorlar” diyerek, yaptıkları işi savundu.

85 KADINA 7591 İŞLEM

Gözaltına alınan kadınlarla ilgili olarak bilgi aldığımız emniyet yetkilileri, şikâyetçi bulmakta zorlandıklarını belirterek, şüphelilere sadece Kabahatler Kanunu’ndan işlem yapıp, 109 lira para cezası verebildiklerini söyledi. Polis kayıtlarına göre, 2017’de gözaltına alınan 85 şüpheliye Kabahatler Kanunu’ndan 7591 kez işlem yapılmış. Gözaltına alınan bu kadınları kimsenin şikâyet etmemesi nedeniyle serbest kaldığı öğrenildi.

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