Gözüne kalın bir telin batması sonucu yaklaşık 35 yıl boyunca gözünde yabancı cisimle yaşamak zorunda kalan ve derdine çare bulamayan Gazeteci Zafer Yalçın Feyzioğlu, İzmir'de Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz'ın başarılı operasyonuyla sağlığına kavuştu. Gözündeki 1 santimetre uzunluğunda plastik benzeri cisim ameliyatla çıkartıldı.

"35 YILDIR BAŞIMI SOLA HER ÇEVİRDİĞİMDE..."

İHA'nın haberine göre; Feyzioğlu, "35 yıldır başımı sola her çevirdiğimde gözümün içerisinde bir şeyler hareket ediyordu. Ancak doktorlara kendimi inandıramadım. Hocam uzun tetkiklerden sonra cismi görüp çıkarttı" dedi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yerel bir gazetede Yazı İşleri Müdürü olarak çalışan Zafer Yalçın Feyzioğlu'na 35 yıl önce gözüne kalın bir tel battı. Gözünden ameliyat edilen Feyzioğlu, yaşamına devam etti. Ancak gözündeki batma şikayetleri sürdü. 1983 yılında geçirdiği operasyonun ardından görme şikayetleri devam etti. Gözünün önüne sürekli bir cisim geliyordu. Başvurduğu tüm doktorlara başını sola her çevirişinde gözünün önüne bir cisim geldiğini ve görmesinin bozulduğunu anlattı. Göz doktorlarının, 'Gözünde bir cisim yok' açıklamaları üzerine hayatına bu şekilde devam etti. O günlerde doktorlara göz sıvısının içerisinde bir şeylerin hareket ettiğine inandıramadığını belirten Feyzioğlu, 35 yıl gözündeki yabancı cisimle yaşadı.

ACİL AMELİYATA ALINDI

İzmir'deki bir yakınını ziyaret gelen Feyzioğlu, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz'a da muayene oldu. Hastane yapılan detaylı tetkikler neticesinde Feyzioğlu'nun gözünde 1 santimetre boyunca, saç kılının iki katı kalınlıktaki plastik benzeri bir cisim olduğu tespit edildi. Öte yandan gözünde 'retina dekolmanı' denilen bir yırtık olduğu ve retina tabakasında su toplanmasıyla seyreden bir rahatsızlık olduğu tanısı kondu.

Dr. Yılmaz hastayı acil ameliyata almaya karar verdi. Ameliyatın başarıyla tamamlandığını belirten Dr. Yılmaz, "Ameliyata başladığımızda yabancı bir cismi daha net olarak gördük. Bir santimetre boyunda, saç kılından oldukça daha kalın plastik benzeri yabancı bir cismi çıkarttık. Öncelikle ameliyat sırasında cismi ameliyat sahasından uzaklaştırdık. Sonrasında hastamızın dekolmanını ve yırtığını tamir ettik. Lens'ini diktik" diye konuştu.

"YILLARDIR CİSİM VAR" DEDİM

Başarılı bir ameliyat ile 35 yıllık sorunundan kurtulan Zafer Yalçın Feyzioğlu, "'Yıllardır birçok göz doktoruna gözümün içinde bir cisim var' dedim. Kafamı sağa sola çevirdiğimde göz sıvısının içinde bir şeylerin hareket ettiğini gördüğümü söylememe rağmen doktorlar, 'mümkün değil' yanıtını verdiler. Birçok kez göz filmi çektirmeme rağmen doktorlar hiçbir şeyin olmadığını söyledi. Son olarak ismini duyduğum Safiye Hanım'a muayene oldum. Göz içinde yırtık ve göz lensimde kayma olduğunu söyledi. Yapılan ameliyatta gözün içinden tel'e benzeyen 1 cm uzunluğunda saç telinden 2 kat daha kalın bir cisim çıktı.35 yıldır gözümün içinde duran ve kimseye inandıramadığım cisimden kurtuldum. Hocama teşekkür ederim" diye konuştu.

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