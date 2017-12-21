Gaziantep'te iflas ettiği öğrenilen genç işadamı aracında ölü bulundu. Tabanca ile intihar ettiği tahmin edilen işadamının cesedinin yanında "Ben bu işi yapamadım. Kimsenin suçu yok" yazılı kanlı bir not bulundu.

İHA'nın haberine göre, Gaziantep'te yaşayan ve bir yıl önce ortağı olduğu firmadan ayrıldığı ileri sürülen N. E., aracının içerisinde ölü bulundu. Sabah saatlerinde cesedi bulunan işadamının dün akşam gittiği parktan bir daha çıkmadığı belirlendi.

DEVRİYE GEZEN JANDARMA EKİPLERİ BULDU

Gece bölgede devriye gezen jandarma ekipleri, alanın park olarak kullanılan bölgesinde aracı fark etti. Jandarma ekipleri, sabah devriyesinde de aynı aracı görünce şüphelendi. Aracın yanına giden ekipler, N. E.'nin cansız bedenini gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından işadamının saatler öncesinde öldüğünü belirledi.

KANLI NOT BULUNDU

Genç işadamının aracında tabanca ile intihar ettiği tahmin ediliyor. Araçta ayrıca "Ben bu işi yapamadım. Kimsenin suçu yok" yazılı kanlı bir not bulunduğu öğrenildi.