Gaziantep'te, 9 Mart 2016 tarihinde kız kardeşi 4 çocuk annesi Ayşe Şöhmelioğlu'nu tabancayla öldürmekle suçlanan 36 yaşındaki İbrahim Halil Şöhmelioğlu, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, öldürdüğü kız kardeşinin eline bıçak tutturup adaleti yanıltmaya çalışan sanığa indirim yapılmamasına karar verdi.
DHA'nın haberine göre kasaplık yapan Mehmet Şöhmelioğlu, 2011 yılı Ekim ayında, Karataş Mahallesi'ndeki iş yerinden çıkarken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından yürütülen soruşturmada, amcasının oğlunun eşiyle ilişkisi olduğu iddia edilen Mehmet Şöhmelioğlu'nun aile meclisinin aldığı kararla öldürüldüğü iddia edildi. Bunun üzerine Mehmet Şöhmelioğlu'nun kardeşi Abdurrahman Şöhmelioğlu, 'adam öldürmek', babası Mehmet, amcası Mustafa ve amcasının oğulları İhsan, İdris, ve Mehmet de 'cinayete azmettirmek' suçundan tutuklandı.
2016 yılı Şubat ayında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu 5 şüpheli, üzerlerine atılı suçu işledikleri yönünde yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat etti. Beraat kararından sonra özel bir televizyon kanalında gündeme getirilen cinayetle ilgili Mehmet Şöhmelioğlu'nun annesi Semiye ve ağabeyi Mustafa Şöhmelioğlu, serbest bırakılan akrabalarının cinayetin faillerinin olabileceğini iddia edip, Ayşegül Şöhmelioğlu'nun öldürülen Mehmet Şöhmelioğlu'na duygusal mektup yazdığını öne sürdü.
"KENDİMİ KORUMAK İÇİN" DEDİ
Bu iddiaların gündeme getirilmesinin ardından 4 çocuk annesi Ayşe Şöhmelioğlu, 9 Mart 2016 tarihinde annesi Semiye ile birlikte yaşayan kardeşi İbrahim Halil Şöhmelioğlu'nun Yeditepe Mahallesi'ndeki evine gitti. Evde iki kardeş arasında başlayan tartışmada İbrahim Halil Şöhmelioğlu, amcasının oğlu ile evli olan kız kardeşi Ayşe Şöhmelioğlu'na tabancayla ateş ederek öldürdü.
Olaydan sonra tutuklanan İbrahim Halil Şöhmelioğlu'nun yargılandığı dava, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya; tutuklu sanık İbrahim Halil Şöhmelioğlu ve avukatı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına avukat Nesrin Özkan katıldı. Duruşmada Cumhuriyet savcısı, Ayşegül Şöhmelioğlu'nun daha önce öldürülen kayınbiraderi Mehmet Şöhmelioğlu'na duygusal yakınlık içeren mektubun televizyon programında konuşulmasının ardından, kardeşi Ayşegül Şöhmelioğlu'nun evine gidip öldüren sanığın suçunun sabit olduğunu belirtip cezalandırılmasını istedi. Sanık Şöhmelioğlu, tartışma sırasında hakaret edip bıçak çeken kardeşine karşı kendisini korumak için tabancayı ateşlediğini ve kastı bulunmadığını iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığı üzerine atılı suçun sabit olduğunu, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme ayrıca, görgü tanıklarının beyanlarıyla, öldürdüğü kız kardeşinin eline mutfaktan getirdiği bıçağı tutturup adaleti yanıltmaya çalışan sanığın cezasında indirim yapılmamasına karar verdi.
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