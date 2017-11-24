Gaziantep'te PKK operasyonu: 16 gözaltı

Gaziantep'te, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı gösteri ve şiddet eylemlerine yönlendiren PKK/KCK ve Suriye kolu olan PYD/YPG-YPJ terör örgütlerinin propagandasını yapan, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, devlete ve hükümete hakaret ederek asılsız suçlamalarda bulunulduğu bilgisini alan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Kılıç'ın haberine göre; terör propagandası yapan kişilerin adresleri tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekat gibi uzman ekipler il merkezi ile Nurdağı ve Nizip ilçelerinde insansız hava aracı destekli operasyon düzenledi.

Baskınlarda, 16 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 3 tabanca, 1av tüfeği, tabancalar ve av tüfeğine ait çok sayıda fişek, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen materyaller, örgütsel içerikli dokümanlar, FETÖ/PDY terör örgütü içerikli yasak yayınlar ile dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları süren zanlıların işlemlerinin ardından Adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi.

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