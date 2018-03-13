Genellikle fiziksel bir aktivite veya gece uyurken gerçekleşen kramplar çeşitli hastalıkların habercisi olabilir.

Krampların çoğunlukla belirgin bir nedeni olmuyor. Krampların en çok bacak arka bölümündeki kaslarda oluştuğunu belirten İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Yetersiz sıvı alımı, kalsiyum veya magnezyum eksikliği, gebelik ve alınan bazı ilaçlar geceleri uykudan uyandıran kramplara neden olabiliyor. Ancak krampın tekrarlaması veya uzun sürmesi halinde mutlaka doktora başvurulmalı” açıklamasında bulundu.

UYKU SIRASINDA BACAKLARA NEDEN KRAMP GİRER?

Kramp, bir veya daha fazla kasın şiddetli ağrı ile beraber ani ve istemsiz şekilde kasılması olarak tanımlanabilir. Krampların gerçek kramplar, tetani, distoni ve kontraktürler olmak üzere dört ana gruba ayrıldığını söyleyen Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Günlük hayatta ‘kramp’ denildiğinde hemen her zaman iskelet kaslarında oluşan gerçek kramplar kastediliyor” dedi.

YETERSİZ SIVI ALIMI KRAMP SEBEBİ

Bazı durumların kramp gelişimini kolaylaştırdığını vurgulayan Doç. Dr. Atasoyu, “50 yaşın üstündeki kişilerin yüzde 40’ında ve gebeliğin son aylarında kramp daha sık oluşuyor” açıklamasında bulundu. Doç. Dr. Atasoyu ayrıca kalsiyum veya magnezyum eksikliğinin, kolesterol düşürücü ve idrar söktürücü gibi ilaçların, karaciğer sirozunda ve diyaliz tedavisi esnasında hızlı sıvı çekilmesinin de kramp gelişimine sebep olabildiğini vurguladı.

BACAKLARINIZA İĞNELER Mİ BATIYOR?

KRAMP ANINDA BUNLARI YAPIN!

Bacağın arka bölümündeki kaslara kramp girdiği anda bacağı uzatmak, kuvvetli bir şekilde germek ve beraberinde ayağı ters yönde kendine doğru çekmenin bir süre sonra rahatlamayı sağladığını söyleyen Doç. Dr. Atasoyu, “Ayrıca yürümeye çalışmak, ayağı sallamak veya 5 dakika süre ile kramp giren bölgeye cildi yakmayacak ısıda sıcak su tutmak yararlı olabilir” şeklinde konuştu.

YORGANLARIN UCUNU YATAĞA SIKIŞTIRMAYIN!

Yorgan veya pikenin uçlarının yatağın ayak ucu kısmına sıkıştırmamanın ve böylece uyku esnasında ayakların serbest kalmasının yararlı olabildiğini belirten Doç. Dr. Atasoyu, “Yeterli sıvı almak, kafeinli içecekleri sınırlı tüketmek, aşırı sıcak ortamda egzersiz yapmamak da kramp oluşumunu önlemeye yardımcı olur” dedi.

EN AZ BİLİNEN AMA EN SIK RASTLANILAN HASTALIK: HUZURSUZ BACAK SENDROMU

KRAMPI ÖNLEMEK İÇİN EGZERSİZ

Krampları önlemek için çoğu kez ilaçsız önlemlerin yeterli olabildiğini söyleyen Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Bunların başında uyumadan önce yapılacak olan germe egzersizleri gelir. Örneğin kişinin yüzü duvara dönük iken duvardan 60 cm uzakta durup, elleri duvara yaslayıp, topuklar yerde iken uzanabilecek en üst noktaya uzanıp 10-30 saniye kadar bu pozisyonda kalmak. Günde en az iki kez bu egzersiz yapılabilir” önerisinde bulundu.