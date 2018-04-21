Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gelinin cevabı nikahı iptal ettirdi. Turgutlu Belediyesi Nikah Salonunda Hatice Koşman ve Turgut Dinçer Güneri nikah masasına oturdu.



"HAYIR DEMEK NE MÜMKÜN!" YANITI BAŞINI YAKTI



Nikah memuru Ali Akça'nın "Hatice Koşman'ı eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelin Koşman, "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru Ali Akçay nikahı iptal etti.



İHA'nın haberine göre, gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikahı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı.



GÜVENLİK GÖREVLİLERİ POLİS TAKVİYESİ İSTEDİ



Güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur Akça'yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER