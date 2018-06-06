Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki 2 çocuk annesi Yasemin Tunç trafik kazasında hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Yasemin Tunç Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

İHA'nın haberine göre, Avanos’tan Nevşehir’e giden 27 yaşındaki Yasemin Tunç aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yasemin Tunç’a sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan evli ve 2 çocuk annesi Yasemin Tunç Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Yasemin Tunç’un 6 yaşındaki kızı Buse'nin anaokulu mezuniyet töreni fotoğraflarını, “Annesinin prensesi büyümüş de diploma alıyoruz canımın içi, dünyam” notuyla paylaştığı görüldü.

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