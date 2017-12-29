Gl’onze sergisi, sanatseverlerle buluştu

Ayşen Savcı’nın ve Ayşın İşeri Atölyesi sanatçılarının imzasını taşıyan eserlerden oluşan ve GaleriDeniz’in de ilk konuk ağırladığı sergisi olan Gl’onze’da, cam ve bronz sanatının en güzel örnekleri izleyicilerin beğenisine sunuldu.

GaleriDeniz, kendi koleksiyonlarından sonra ilk kez Gl’onze sergisiyle sanatçı ve sanatseverleri konuk etti. Glass’ın GL‘si ile Bronze’un ONZE’sinin bir araya gelmesinden oluşan ve sanatçılar Ayşen Savcı ve Ayşın İşeri’nin birlikte hazırladıkları sergide, aralarında yurtiçi ve yurt dışında sayısız önemli ödül almış eserlerin de bulunduğu 100’den fazla iş sergileniyor.

Sanatçılar Hakkında:

İstanbul’da yaşayan Ayşin İşeri, İSD-Art atölyesinde uzun yıllardır ekibiyle heykel sanatı üzerine çalışıyor; yurtiçi ve yurt dışında sayısız sergide yer aldığı gibi, sayısız ödülün de sahibi. Ayşen Savcı ise uzun yıllar yaşadığı İsveç’te tanıştığı cam malzemesi üzerine çalışmalarına, kendi atölyesi Studio Volcano’da devam ediyor. İçinde yaşadığı coğrafyanın doğasından, kültürel geçmişinden etkilendiğini söyleyen sanatçı; yaptığı işi cama kimlik kazandırmak olarak yorumluyor. Savcı’nın eserleri de yurtiçi ve yurtdışında beğeniyle izleniyor.