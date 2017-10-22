Grip aşısı için 'ekim ayı' uyarısı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu, yaptığı açıklamada, gripten korunmanın yolları ve grip aşısının önemi hakkında bilgiler verdi.

"EKİM AYI BİTMEDEN YAPILMALI"

AA'nın haberine göre; grip salgınının en çok aralık-şubat döneminde görüldüğünü belirten Topçu, "Grip aşıları her yıl ekim ayı bitmeden yapılmalı. Çünkü birey 2 haftada aşının mikrobuna karşı bağışıklık kazanarak hastalanmıyor ya da hafif bir şekilde hastalanıyor." dedi.

Risk grubunda bulunan kişilerin mutlaka grip aşısı olması gerektiğini vurgulayan bulunan Topçu, şöyle devam etti: "Grip aşısının hiçbir sakıncası yok, ölü bir aşı. Koruyucu özelliği olduğu için grip aşısını öneriyoruz. Risk grubundaki sinüzit, zatürre hastaları, 65 yaş üstü bireyler, gebeler, kanser hastaları ve uzun süren kalp, şeker, böbrek gibi kronik hastalığı bulunanlar, hekimler ve sağlık çalışanlarının grip aşısı olması gerekiyor. Çünkü bu gruplarda grip ölümcül olabiliyor."

"YUMURTAYA ALERJİSİ OLANLAR DİKKATLİ OLMALI"

Prof. Dr. Topçu, sigara içen bireylerin grip enfeksiyonuna yakalanma riskinin daha fazla olduğuna dikkati çekerek, "Grip aşısının çok fazla yan etkisi yok. Belki enjekte edilen yerde bir kızarıklık ya da hafif bir ağrı yapabilir. Aşılar yumurtada hazırlandığı için yumurtaya aşırı alerjisi olan kişiler dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.