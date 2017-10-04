Gülse Birsel: Şahane bir kadro toplandı

Gülse Birsel’in senaryosunu kaleme alıp Engin Günaydın, Demet Evgar ve Erdal Özyağcılar, Fatih Artman gibi isimlerle kamera karşısına geçtiği ‘Aile Arasında’nın basın toplantısı Silivri’deki sette yapıldı. Senaryoyu oluştururken karakterlerin karşısına yazdığı isimlerle çalıştığını belirten Birsel, “Şahane bir kadro toplandı. Seyirciler izlerken çok kahkaha atacak” dedi.
"FİLMİMİZ GÜZEL BİR AİLE KOMEDİSİ"
SENARYOSUNU Gülse Birsel’in yazdığı, yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın üstlendiği BKM yapımı ‘Aile Arasında’ filminin çekimleri sürüyor. Oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Devin Özgür Çınar, Ayta Sözeri, Ünal Yeter ve Arif Erkin’in yer aldığı filmin basın toplantısı, önceki gün Silivri’deki sette yapıldı.
‘HAYALİMDEKİ CAST’LAYIM’
Gülse Birsel, “Filmimiz güzel bir aile komedisi. Harika bir ekiple çalı- şıyoruz. Senaryoyu ilk yazdığımda hayalimde bir cast listesi vardı. Şu an o cast’la yan yanayım” dedi. Demet Evgar ise “Senaryonun hakkını vermeye çalışıyorum. Canlandırdığım Solmaz arkadaşlarıyla aile gibi. ‘Neşeli Günler’ tadındalar. O evde yaşayan tüm karakterlerin ger- çekte de arkadaşı olmak isterdim. Hem komik hem de çok hakiki bir şey var hikâyede” diye konuştu. Filmin ‘Fikret’i Engin Günaydın ise, “Gülse’nin nasıl bir üslubu oldu- ğunu biliyorum. O yüzden kendimi güvende ve konforlu hissettim. Hiç- bir endişem olmadı. Güzel bir ekip kuruldu. Sahnelere gerekli özeni gösterme fırsatımız oluyor” dedi.
"29 YILDIR GÜLSE'NİN SENARYOSUNU BEKLİYORMUŞUM"
FİLMDE Haşmet karakterini canlandıran usta oyuncu Erdal Özyağcılar duygularını, “Gülse’ci- ğime hayallerinde bana da yer verdiği için çok teşekkür ederim. Gerçekten sıcacık bir iş yapıyoruz. 29 sene sonra sinema perdesinde olacağım. Demek ki ben Gülse’nin bu senaryoyu yazmasını bekliyormuşum” diyerek dile getirdi.
- Aile Arasında
- gülse birsel
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