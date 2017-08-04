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Yurdum insanından şaşırtan manzaralar

24 Kasım 2016 Perşembe, 18:25:40

  • 1 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Çanakkale'de dünya evine giren Gürkan ve Esin Çetin'e arkadaşları unutamayacakları bir düğün hediyesi verdi. Salona getirilen dev paketten çıkan market arabası, hem gelinle damadı hem de davetlileri şaşırttı.

  • 2 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Ayvacık ilçesinde yaşayan Esin Can ve Gürkan Çetin, önceki gün düzenlenen bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Damat Gürkan Çetin'in arkadaşları, genç çifte unutamayacakları bir hediye vermek istedi. Takı töreninden hemen önce, hediye vermek istediklerini söyleyen arkadaşları, salona dev bir koli getirdi.

  • 3 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Heyecanla paketi açan Damat Çetin, içerisinden önünde 'Taksi' plakası olan, gelin arabası şeklinde süslenmiş bir market alışveriş arabası çıktığını gördü. Damat hediyeye anlam vermeye çalışırken, muzip arkadaşlar, bu sefer de bir direksiyon getirerek Gürkan Çetin'i alışveriş arabasının içerisine oturttu.

  • 4 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    Gelin Esin Can ise, eşini salonda bir süre gezdirdi. Arkadaşlarının damada hediyesi, davetlileri hem şaşırttı hem de güldürdü. Hediye araba ile hatıra fotoğrafı da çektirilmesinin ardından, düğün kaldığı yerden devam etti.

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  • 5 Yurdum insanından şaşırtan manzaralar
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
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