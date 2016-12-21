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21 Aralık 2016 tatil olan iller!

Yurtta etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. İşte 21 Aralık tatil olan iller...

21 Aralık 2016 Çarşamba, 11:42:15 Güncelleme: 14:27:55 İHA

Türkiye soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altında. Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor. Soğuk havanın ardından öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Kar yağışı nedeniyle bugün bazı illerde okulalr tatil edildi. İşte 21 Aralık tatil olan iller....

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Gaziantep'te, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

DHA'nın haberine göre, kentte dün geceden itibaren başlayan artarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Valilik tarafından alınan kararla merkez Şahinbey ve Şahitkamil ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar dikkate alınarak, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda 21.12.2016 tarihinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

KİLİS'TE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kilis'te yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı etkisini arttırarak sürdürüyor. Valilik tarafından alınan kararla kent genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

İNEGÖL'DE OKULLARA KAR TATİLİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle bütün okullar bir tatil edildi. Kaymakamlık 21 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilmesiyle birlikte hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli olacağını açıkladı.

Akşam saatlerinde bastıran kar yağışı İnegöl'de hayatı olumsuz etkilerken belediye ekipleri gece boyunca tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam edecek. İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş twitter hesabından saat 23.30 sıralarda okulların tatil olduğunu duyurdu. Sosyal medyada öğrenciler belediye başkanına teşekkür etti.

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