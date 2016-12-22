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İstanbul kapalı yollar
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İstanbul'da bugün bu yollar kapalı

Beşiktaş'ta bugün oynanacak "Yıldızlar Karması Dayanışma Maçı" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar...

21 Aralık 2016 Çarşamba, 15:46:27 Güncelleme: 22 Aralık 2016 Perşembe, 09:32:13 DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı'nda bugün oynanacak 'Yıldızlar Karması Dayanışma Maçı' nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Beşiktaş Vodafone Arena Stadında bugün saat 19.00'da oynanacak "Yıldızlar Karması Dayanışma Maçı" ile ilgili emniyet ve trafik tedbirleri kapsamında, saat 13.00'den tedbirler sona erene kadar İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle:

* Akaretler Kavşağı kapatılacak, alternatif olarak Barbaros Bulvarından gelen trafik akımı Süleyman Seba Caddesine yönlendirilecek.

* Süleyman Seba Caddesi girişi ile Bayıldım Caddesi girişi kesişimi kapatılacak, alternatif olarak trafik akımı Akım Nişantaşı istikametine yönlendirilecek.

* Adil Baba Kavşağı kapatılacak, alternatif olarak trafik akımı Mim Kemal Öke ve Abdi İpekçi Caddesine yönlendirilecek.

* Mete Kavşağı kapatılacak ve trafik akımı Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesine gönderilmeyecek, alternatif olarak trafik akımı Mete Caddesinden Taksim istikametine yönlendirilecek.

* Divan Kavşağı kapatılacak ve trafik akımı Mete Caddesine gönderilmeyecek, alternatif olarak trafik akımı Tarlabaşı Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

* Gümüşsuyu Caddesi MKE önünden kapatılacak ve trafik akımı Toprakyol ışıklara gönderilmeyecek, alternatif olarak trafik akımı Taksim istikametine yönlendirilecek.

* Fındıklı ışıklar kapatılacak ve trafik akımı Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek, alternatif olarak trafik akımı Karaköy istikametine yönlendirilecek.

* Karaköy Meydanından Dolmabahçe istikametine kapatılacak, alternatif olarak trafik akımı Perşembe Pazarı ve Galata Köprüsü istikametine yönlendirilecek.

* Bomonti Tüneli girişi kapatılacak, alternatif olarak trafik akımı Şişli istikametine yönlendirilecek.

* Vişne Tekke Sokağı kapatılacak ve otosel inişlere trafik akımı verilmeyecek, alternatif olarak Maçka istikametine yönlendirilecek.

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