Fatih Altaylı ile Teke Tek, bu akşam HABERTÜRK TV'de

Fatih Altaylı'nın sorulamayanları sorduğu ekran klasiği Teke Tek, gerçeği aramaya, gündemi belirlemeye ve tartışmaya devam ediyor.



Teke Tek bu akşam Karlov suikastı ve Türkiye’yi çevreleyen uluslararası siyasal denklem masaya yatırılıyor. Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a yönelik suikast neyi amaçlıyor? Bu suikast Türkiye’nin dış politika yönelimlerini belirleyen bir milat mı olacak? Türkiye, Rusya ve İran arasındaki görüşmeler Suriye krizinin ve Fırat Kalkanı Operasyonu’nun geleceğini nasıl etkileyecek?



Fatih Altaylı soruyor, akademisyenler Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu, Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ve Doç. Dr. Ahmet Kasım Han yanıtlıyor.



Fatih Altaylı ile Teke Tek, bu akşam (22 ARALIK PERŞEMBE) saat 21.00’de Habertürk TV’de.

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