21 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Binali Yıldırım Malta
GÜNDEM

Başbakan Binali Yıldırım'dan Malta'ya teşekkür

Başbakan Binali Yıldırım, görüşmede, gelecek ocak ayında Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını üstlenecek Malta'nın, Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği destek için teşekkür etti

21 Aralık 2016 Çarşamba, 19:31:26 Güncelleme: 19:37:08 AA

Başbakan Binali Yıldırım, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia ile görüşmesinde, gelecek ocak ayında Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını üstlenecek Malta'nın, Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği destek için teşekkür etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın daveti üzerine Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Farrugia ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Farrugia'nın ziyaretinin Meclis Başkanı düzeyinde Malta'dan Türkiye'ye yapılan ilk ziyaret olduğunu belirten Yıldırım, bunun Akdeniz havzasında ortak değerler ve vizyona sahip olunan Malta ile karşılıklı üst düzeyli ziyaretler marifetiyle siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine önem atfettiğini vurguladı.

Yıldırım, görüşmede, gelecek ocak ayında Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını üstlenecek Malta'nın, Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği destek için teşekkür etti.

Malta'nın, dönem başkanlığı boyunca Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde çaba harcayacağından emin olduklarını dile getiren Yıldırım, Farrugia'nın ziyaretini bu açıdan da anlamlı bulduklarını ifade etti.

Görüşmede, parlamenter diplomasinin iki devlet ve iki halk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemli bir araç olduğuna da dikkati çeken Yıldırım, iki ülke parlamentosunun dostluk grupları arasındaki işbirliğinin geliştirilerek sürdürülmesi dileğini konuk Meclis Başkanına da aktardı.

Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia da Başbakan Yıldırım'ın ifadelerine katıldığını ve Ankara'daki görüşmelerinin parlamenter diplomasinin güçlendirilmesi bakımından verimli geçtiğini belirtti.

Terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olduklarını ifade eden Farrugia, son dönemdeki terör saldırılarında hayatını kaybeden Türk vatandaşlar için de taziyelerini iletti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Başbakan Yıldırım AK Partili vekillerle 'Anayasa' için buluştu
GÜNDEM

Anayasa teklifindeki o madde değişiyor mu?
Başbakan, Rus mevkidaşı Medvedev ile görüştü
GÜNDEM

Başbakan Rus mevkidaşı ile görüştü
Başbakan Yıldırım'dan saldırı sonrası kritik açıklama
GÜNDEM

"Alçak terör eyleminin arkasındakileri çıkaracağız"
İran'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret ertelendi
GÜNDEM

İran'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret ertelendi
Binali Yıldırım Anayasa değişikliğini önce teşkilata anlatacak
GÜNDEM

Başbakan partili cumhurbaşkanlığını teşkilata ...
Başbakan Yıldırım'dan Kayseri açıklaması
GÜNDEM

"Programımızı iptal etmeyeceğiz, daha fazla ...