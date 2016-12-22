İstanbul Deniz Otobüsleri, bugün sabah yapılacak olan tüm dış hat seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İDO'nun iptal olan seferleri şöyle;
22-12-2016 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
22-12-2016 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
22-12-2016 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
22-12-2016 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
22-12-2016 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
22-12-2016 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
22-12-2016 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
22-12-2016 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
22-12-2016 11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
22-12-2016 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
BUDO'da sabah yapılacak olandeniz otobüsü seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. BUDO'nun iptal ettiği seferler şöyle;
22.12.2016 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
22.12.2016 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
22.12.2016 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
22.12.2016 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
22.12.2016 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
22.12.2016 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
22.12.2016 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
22.12.2016 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
22.12.2016 11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
22.12.2016 12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)