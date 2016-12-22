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İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti! İşte iptal olan seferler!

İDO ve BUDO sabah yapılacak olan tüm dış hat deniz otobüsü seferlerini olumsuz hava şartları nedeniyle iptal etti

22 Aralık 2016 Perşembe, 07:00:53 Güncelleme: 09:01:17

İstanbul Deniz Otobüsleri, bugün sabah yapılacak olan tüm dış hat seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İDO'nun iptal olan seferleri şöyle;

22-12-2016 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

22-12-2016 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

22-12-2016 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

22-12-2016 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

22-12-2016 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

22-12-2016 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

22-12-2016 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

22-12-2016 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

22-12-2016 11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

22-12-2016 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

BUDO'da sabah yapılacak olandeniz otobüsü seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. BUDO'nun iptal ettiği seferler şöyle; 

22.12.2016 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

22.12.2016 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

22.12.2016 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 

22.12.2016 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

22.12.2016 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 

22.12.2016 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

22.12.2016 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 

22.12.2016 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

22.12.2016 11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

22.12.2016 12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

 

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