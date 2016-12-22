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Yalova'da yolcu feribottan düştü

Yalova-İstanbul seferini yapan arabalı feribottan düşen bir yolcu görevliler tarafından kurtarıldı

22 Aralık 2016 Perşembe, 08:53:32 Güncelleme: 09:10:22 İHA

Yalova'dan İstanbul'a sefer yapan arabalı feribottan düşen bir kişi görevlilerin dikkati sayesinde kurtarıldı.

07:45 Yalova-Yenikapı seferini yapmaya hazırlanan feribota binen yabancı uyruklu 34 yaşındaki A.A.M adlı yolcu, feribotun dış kapağının yan tarafından bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

Görevliler ise şahsın denize düştüğünü fark ederek hemen kurtarma çalışması başlattılar. Kısa sürede görevliler tarafından denizden çıkartılan şahıs olay yerine çağırılan ambulansla Yalova Devlet hastanesine sevk edildi. Şahsın vücut ısının aniden düşmesi nedeniyle hipotermiye girdiği ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis şahsın denize düşme nedenini araştırıyor.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 20 dakika önce
    en korktugun senaryo ve kis :/ dikkat etmek lazimm
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