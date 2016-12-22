Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin Aydın'da gözaltına alınan saldırganın annesi, babası, ablası, 2 dayısı ve yengesi serbest bırakıldı.
Karlov'un öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırganın annesi Hamidiye ve babası Esrafil Altıntaş, üvey ablası Seher Ö, dayıları Hasan F. ve Hüseyin F. ile yengesi Sevinç F'nin Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık'ta silahlı saldırı sonucu öldürmesinin ardından ölü ele geçirilen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Söke ilçesinde yaşayan annesi, babası, kız kardeşi ve 3 yakını gözaltına alınmıştı.
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Misafir 6 saat önceAVRASYA TÜNELİNİN İSMİ ANDREY KARLOV OLMALI00
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Misafir 7 saat önceO aile şimdi öldü zaten. Allah başa vermesin. Kötü bir durum.90
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Misafir 8 saat önceBu işin sonucunda bir şey çıkmaz, Türkiyedeki hangi suikastın faili bulunmuş? Hadi söyleyin... Alçakça amaçlar uğruna masum insanlar ölüyor...60
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Misafir 8 saat önceDemokrasi böyle degildir. Katilin ailesini sen nasil hemen tutuklarsin kardesim. Ilk tutukla sonra delil ara, Adalet böyle yürütülmez. Aile zaten utanc icinde, birde sen vatandasini rezil ediyorsun.1245
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Misafir 8 saat önceruslar heyet göndermeseydi bunlarda içeri atılırdı direk suçlu diye ama, Allah'tan rus yetkililer burada da bıraktılar.1857
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Misafir 8 saat önceRutin bir işlem213
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Misafir 8 saat önceHiç kimse başkasının suçundan sorumlu olamaz.363
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Misafir 9 saat önceBravo tebrikler60
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Misafir 9 saat önceBu işte emeği geçen hakim ve savcıları kutluyorum bravo tebrikler.120