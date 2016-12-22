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Mevlüt Mert Altıntaş Andrey Karlov
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Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren Altıntaş'ın ailesi serbest bırakıldı

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Aydın'da gözaltına alınan annesi, babası, ablası, 2 dayısı ve yengesi serbest bırakıldı

22 Aralık 2016 Perşembe, 08:59:34 Güncelleme: 10:55:53 AA

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin Aydın'da gözaltına alınan saldırganın annesi, babası, ablası, 2 dayısı ve yengesi serbest bırakıldı.

Karlov'un öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırganın annesi Hamidiye ve babası Esrafil Altıntaş, üvey ablası Seher Ö, dayıları Hasan F. ve Hüseyin F. ile yengesi Sevinç F'nin Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık'ta silahlı saldırı sonucu öldürmesinin ardından ölü ele geçirilen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Söke ilçesinde yaşayan annesi, babası, kız kardeşi ve 3 yakını gözaltına alınmıştı.

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YORUMLAR 10
  • Misafir 6 saat önce
    AVRASYA TÜNELİNİN İSMİ ANDREY KARLOV OLMALI
  • Misafir 7 saat önce
    O aile şimdi öldü zaten. Allah başa vermesin. Kötü bir durum.
  • Misafir 8 saat önce
    Bu işin sonucunda bir şey çıkmaz, Türkiyedeki hangi suikastın faili bulunmuş? Hadi söyleyin... Alçakça amaçlar uğruna masum insanlar ölüyor...
  • Misafir 8 saat önce
    Demokrasi böyle degildir. Katilin ailesini sen nasil hemen tutuklarsin kardesim. Ilk tutukla sonra delil ara, Adalet böyle yürütülmez. Aile zaten utanc icinde, birde sen vatandasini rezil ediyorsun.
  • Misafir 8 saat önce
    ruslar heyet göndermeseydi bunlarda içeri atılırdı direk suçlu diye ama, Allah'tan rus yetkililer burada da bıraktılar.
  • Misafir 8 saat önce
    Rutin bir işlem
  • Misafir 8 saat önce
    Hiç kimse başkasının suçundan sorumlu olamaz.
  • Misafir 9 saat önce
    Bravo tebrikler
  • Misafir 9 saat önce
    Bu işte emeği geçen hakim ve savcıları kutluyorum bravo tebrikler.
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