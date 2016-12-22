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İstanbul'da elektrik kesintisi uygulanacak

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre; 24 Aralık'ta Anadolu yakasındaki bazı ilçelere elektrik verilmeyecek

22 Aralık 2016 Perşembe, 10:03:14 Güncelleme: 10:33:41 AA

Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdarın bazı mahallelerinde 24 Aralıkta elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehirde 09.00-17.00de, Ferhatpaşa Mahallesi 37, 48, 93üncü, Yavuz Sultan Selim, 43, 44, 41inci, Mareşal Fevzi Çakmak, 2nci, Ulu Önder, 141inci, Yeditepe, 97nci ve Karadeniz sokakları, İçerenköy Mahallesi Kuleli, Sonbahar, Kağnıcılar, Özçelik, Merkez Camii, Köyarkası, Yeşil Belde, Rakkas, Birleşik sokakları, Küçükbakkalköy Mahallesi Cami Sokağı, Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Sokağı,14.00-15.30da, Yenişehir Mahallesi İmar İskan Bloklar, Baraj Yolu, Bayraktar sokakları,16.00-17.30da, Atatürk Mahallesi sokakları, Beykozda 13.30-17.30da, Yavuz Selim Mahallesi Edebali, Dutdere, Akdeniz, Kestanelik, Kavaklık, Anafartalar, Sena, Okul, Seyit Çavuş, Mevlana, Akıncılar, Karadeniz sokakları elektrik alamayacak.

Çekmeköyde 09.00-13.00te, Soğukpınar Mahallesi Ufuk Sokağı, Taşdelen Mahallesi Desen, Taşdelen, Şehit Kubilay, Ender, Turgut Özal, Düşünür, Eda, Aksu, Ener, Duyuş, Kırlangıç sokakları, Sultan Çiftliği Mahallesi Hürriyet, Sokağı, Mehmet Akif Mahallesi Kubilay Sokak, Çamlık mahallesi sokakları, Kartalda 09.00-12.00de, Karlıktepe Mahallesi Uğur Sokağı, Esentepe Mahallesi Uğur Sokağı, Soğanlık Yeni Mahallesi Zühre, Kızılçam, Atatürk, Burak, Tiryaki sokakları, 09.00-17.00de, Orhantepe Mahallesi Erguvan, Çamlı, Seheryeli, Lale, Fulya, Gülizar, Defne ,Nevbahar, Orhangazi, Merhaba, Köprü Çıkmazı, Açelya, Demirbahçe, Mimoza, Fethiye, Tuğraberk, Gül, Alaska, Sümbül, Cumhuriyet, Taylan sokaklarında elektrikkesintisi uygulanacak.

Maltepede 13.00-16.00da, Altayçeşme Mahallesi Kadem, Esenlik, Veda, Nefer, Nihal, Zübeyde Hanım, Er, Mehmetçik, İlyasağa Çıkmazı, Turhan, Hayat, Kazım Paşa, Batı, İstiklal, Bağdat sokaklarında, Küçükyalı Mahallesi Atatürk, Bağdat sokakları, Çınar Mahallesi Çağ, Eren, Tahsinbey, Atatürk, Bağdat, Rezzan Has, Adnan Kahveci, Can sokaklarında ve Pendikte 10.00-18.00de, Ballıca Mahallesi Okul Sokağında elektrikkesintisi yapılacak.

Tuzlada 10.00-13.00te, İstasyon Mahallesi Kazım Karabekir, Hatboyu, Kayık, Mercan, Aydos sokakları, Yayla Mahallesi Doğandere, Kazım Karabekir, Piri Reis, Sanat sokakları, 13.00-16.00da, İstasyon Mahallesi Ceyhun, Hacıoğlu, İstasyon, Vatan, Gönen, Hakim, Sevenler, Alpay, Efsane, Bostan, Ilıca sokakları, Ümraniyede 09.00-11.00de, Yukarı Dudullu Mahallesi Tandoğan, Çağlar, Zümrüt, Uğur, Turna, İnci, Çehre sokakları, Üsküdarda 09.00-12.00de, Altunizade Mahallesi Mahir İz sokakları, 09.00-18.00de, Küçüksu Mahallesi Mustafa Düzgünman, Öztürk sokaklarına elektrik verilemeyecek.

 

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