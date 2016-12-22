Antalya'nın Aksu İlçesi'nde ağabeyine binmesi için otomobili vermeyen babası 72 yaşındaki Durmuş Atılgan'ı, tartışma sırasında iterek düşürüp ölümüne neden olmakla suçlanan Ali Atılgan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanıyor.



Olay, kurban bayramının ikinci günü Aksu ilçesinde meydana geldi. Ali Atılgan, otomobili ağabeyine binmesi için vermeyen babası Durmuş Atılgan ile tartıştı. İtişme sırasında Durmuş Atılgan düşüp başını beton zemine çarptı. Ağır yaralanan Atılgan, hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ali Atılgan, olayın kaza olduğunu avundu. Atılgan ifadesinde şöyle dedi:



"Babamın, kullanması için otomobilini ağabeyime vermediğini duyunca konuşmak için yanına gittim. Babam 'Şimdiye kadar çalışıp alsaydı' diye karşılık verince sinirlendim. Bunun üzerine otomobile zarar vermek için elime balta aldım. Bu sırada bayram ziyaretine gelen Abdurrahman Ertürk beni engellemeye çalışıyordu. Babam da gelip beni itekledi. Bu sırada babam dengesini kaybedip düştü ve kafasını beton zemine çarptı. Kendisini kesinlikle itmedim ve darp etmedim."



Tanık Abdurrahman Ertürk ise baba ile oğul arasında itişme yaşandığını, sonrasında maktulün düşüp yaşamını yitirdiğini aktardı. Ertürk, Ali Atılgan'ın maktule vurduğunu ise görmediğini söyledi.



TUTUKLU YARGILANIYOR



Olaydan sonra tutuklanan Ali Atılgan hakkında, babasını kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında Ali Atılgan, gözyaşları içinde verdiği ifadesinde, olayın kaza olduğunu tekrarladı. Sanığın yakınları da Ali Atılgan'dan şikayetçi olmadı.



Duruşma, maktulün ölümüyle ilgili adli tıptan rapor alınması ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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