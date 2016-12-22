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köpek kurtarma
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Buz tutan gölete düşen köpeği böyle kurtardılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hikmet Şahin Kültürparkı içerisindeki buz tutan gölete giren köpek, buzun kırılması sonucu suya düştü. Göletten çıkmak için çırpınan köpeği görenler seferber oldu

22 Aralık 2016 Perşembe, 12:37:32 Güncelleme: 12:47:11 İHA

İnegöl'de kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarının eksi 10 dereceye kadar düşmesi vatandaşlar kadar sokak ve doğa hayvanları için hayatı zorlaştırdı. Merhum Belediye Başkanı Hikmet Şahin tarafından yaptırılan Kültür Parkın içerisindeki göletin suyu dondu. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar ve gençler kendilerini kültürparka atarak kar üzerinde oyunlar oynayarak eğlendiler. Bu sırada bir köpek buz tutan göletin üzerinde koştururken buzun kırılmasıyla birlikte suya düştü.

Buz gibi suyun içinde çırpınan köpeği gören gençler kendi imkanları ile el ele tutuşarak köpeği kurtarmaya çalıştılar fakat başarılı olamadılar. Gençlerin haber vermesi ile gelen park güvenlik görevlilerinden biri kendini koruma demirlerine iple bağlayarak gölete indi. Görevli, suyun içinde donmak üzere olan köpeği yukarı çekip kurtardı. Buz gibi sudan çıkarılan köpek silkelenip kendine gelince doğal yaşamına geri döndü.

 

 

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