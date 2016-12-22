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fikri ışık, fırat kalkanı
GÜNDEM

Fikri Işık'tan El Bab açıklaması: 16 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık TBMM'de yaptığı açıklamada, El Bab'daki DEAŞ saldırısı hakkında bilgi verdi

22 Aralık 2016 Perşembe, 13:21:24 Güncelleme: 17:35:52 HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, El Bab'daki DEAŞ saldırısında 16 askerin şehit olduğunu açıkladı. TBMM'de bilgilendirme yapan Bakan Işık, Fırat Kalkanı harekatı çerçevesinde 1005 DEAŞ, 299 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TBMM Genel Kurulu'nda Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili bilgi veriyor. Bakan Işık'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Dün hayatını kaybeden 16 şehidimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

Bölgemiz 1. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük alt üst oluşu yaşamaktadır.

Bölgeye huzur ve demokrasi için yapılan bu operasyonlar tarihin en ciddi karmaşasına sürükledi. Kendi iktidarlarının devamı için kendi halklarına bomba atmaktan çekinmeyen diktatörler, bu feci tablonun oluşmasında başat rol oynadı. Uluslararası teşkilatlar bölgedeki yangını görmezden geldi. 

Fırat Kalkanı harekatı meşru müdafaa hakkımıza ithafen, terör koridorunun oluşmasını engellemek için başlatılmıştır. DEAŞ'ın saldırılarına karşı misliyle mukabele etsek de, sınırın derinliklerine gizlenebilmekteydi. Suriye'den kaynaklanan terörden en fazla etkilenen ülke biz olduk. Yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye sadece DEAŞ'a karşı değil, bazı üçüncü ülkelerden silah temin eden PKK/PYD/YPG'ye karşı da büyük mücadele vermektedir. Suriye'deki iç savaşta 600 bin kişinin hayatını kaybettiğini, ülke nüfusunun yarısını evini barkını terk etmek zorunda olduğunu biliyoruz. 

Biz yıllardan beri Suriye'de güvenli bölge oluşturulması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. 

Fırat Kalkanı harekatı bu koşullarda halkımızın güvenliğini temin etmek ve güvenli bölge oluşturmak için uluslararası hukuka uygun olarak başlatılmıştır. Fırat Kalkanı uluslararası koalisyon tarafından da desteklenmektedir. ÖSO güçlerinin bizim desteğimizle mücadele etmesi sağlanarak, Suriye'nin kuzeyinin her türlü terör tehdidinden ardındırılması hedeflenmektedir. HABERTURK.COM

Bugüne kadar Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ terör örgütünden 1005 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca DEAŞ’a ait 4 tank, 29 havan, 41’i silahlı 97 araç, 621 bina ve 61 savunma mevzii, 28 komuta merkezi, 17 cephanelik imha edilmiş, 11 bombalı araç tesirsiz hale getirilmiştir. PKK/PYD/YPG teröristlerinin 299’u etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyonlar sırasında PKK/PYD/YPG’ye ait 14 bina, 4 savunma mevzii, 5 araç ve 1 Drone da imha edilmiştir.

Mevcut aşamada El Bab'ın DEAŞ'tan temizlenmesi için büyük mücadele verilmektedir. Burada DEAŞ büyük direnç göstermektedir. Kuzeyinden ve batısında devam eden kuşatma, azami hassasiyetle icra edilmektedir. DEAŞ ise kalleşçe hareket etmektedir.

Fırat Kalkanı ile ulusal güvenliğimiz için büyük önem arz eden bölgede terör koridoru oluşturulmasına, oldu bittiye yol açılmasına rıza göstermeyeceğimizi ortaya koyduk. Bölgedeki bütün terör örgütlerine karşı en büyük mücadeleyi veren ülke Türkiye'dir. FETÖ de boş durmamaktadır.HABERTURK.COM

Bu mücadelenin başarıya ılaşacağından kuşkumuz yoktur. Gelişen ihtiyaçlara göre gereken tedbirler alınmaya devam edilecektir. Personelimiz için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.

Rusya ile yaptığımız işbirliği sayesinde doğu Halep'teki sivillerin tahliyesi için önemli ilerleme sağlanmıştır. Suriye'de kalıcı ateşkesin temini için Moskova'daki yol haritasının uygulanması için çalışılmaktadır. Muhataplarımızla yaptığımı görüşmelerle, Fırat Kalkanı'nın desteklediklerini, Münbiç'ten PYD/YPG'nin çekilmesi ve koridor oluşmasının engellenmesini değerlendirdik.

 

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YORUMLAR 17
  • Misafir 32 dakika önce
    Suriyeliler askere alinsin..
  • Misafir 1 saat önce
    yanlış Suriye politikası nelere mal oluyor.
  • Misafir 1 saat önce
    Ne işimiz var orada...Vatanı koru yeter...
  • Misafir 1 saat önce
    Allah Mekanlarını cennet Etsin Ana Babasına Sabırlar versin. Haçlılar Müslümanları Soykırıma Uğratıyor. Bunu da Yine Başka Müslümana Yaptırıyor. Bu Grupların Akıllarını Başlarına Toplayıp Çatışmayı Bırakması Gerekli
  • Misafir 2 saat önce
    gözünü toprak doyursun kardeşim
  • Misafir 2 saat önce
    BENİM ASKERİM ORDA ŞEHİT OLACAK ONLAR BURDA SEFA CEKECEK.SAVAŞTAN KAÇAÇAK.YOK ÖYLE BİR HAYAT.
  • Misafir 2 saat önce
    Bu topraklar bize kalacak ise eyvallah ama bir süre sonra çekileceksek bize ne be kardeşim
  • Misafir 2 saat önce
    ÖLENLER HEP MÜSLÜMAN
  • Misafir 2 saat önce
    Ne işimiz var orada yazık çok yazık
  • Misafir 2 saat önce
    ateş düştüğü yeri yakıyor gersi yalan
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