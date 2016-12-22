Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, El Bab'daki DEAŞ saldırısında 16 askerin şehit olduğunu açıkladı. TBMM'de bilgilendirme yapan Bakan Işık, Fırat Kalkanı harekatı çerçevesinde 1005 DEAŞ, 299 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TBMM Genel Kurulu'nda Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili bilgi veriyor. Bakan Işık'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Dün hayatını kaybeden 16 şehidimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

Bölgemiz 1. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük alt üst oluşu yaşamaktadır.

Bölgeye huzur ve demokrasi için yapılan bu operasyonlar tarihin en ciddi karmaşasına sürükledi. Kendi iktidarlarının devamı için kendi halklarına bomba atmaktan çekinmeyen diktatörler, bu feci tablonun oluşmasında başat rol oynadı. Uluslararası teşkilatlar bölgedeki yangını görmezden geldi.

Fırat Kalkanı harekatı meşru müdafaa hakkımıza ithafen, terör koridorunun oluşmasını engellemek için başlatılmıştır. DEAŞ'ın saldırılarına karşı misliyle mukabele etsek de, sınırın derinliklerine gizlenebilmekteydi. Suriye'den kaynaklanan terörden en fazla etkilenen ülke biz olduk. Yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye sadece DEAŞ'a karşı değil, bazı üçüncü ülkelerden silah temin eden PKK/PYD/YPG'ye karşı da büyük mücadele vermektedir. Suriye'deki iç savaşta 600 bin kişinin hayatını kaybettiğini, ülke nüfusunun yarısını evini barkını terk etmek zorunda olduğunu biliyoruz.

Biz yıllardan beri Suriye'de güvenli bölge oluşturulması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz.

Fırat Kalkanı harekatı bu koşullarda halkımızın güvenliğini temin etmek ve güvenli bölge oluşturmak için uluslararası hukuka uygun olarak başlatılmıştır. Fırat Kalkanı uluslararası koalisyon tarafından da desteklenmektedir. ÖSO güçlerinin bizim desteğimizle mücadele etmesi sağlanarak, Suriye'nin kuzeyinin her türlü terör tehdidinden ardındırılması hedeflenmektedir. HABERTURK.COM

Bugüne kadar Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ terör örgütünden 1005 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca DEAŞ’a ait 4 tank, 29 havan, 41’i silahlı 97 araç, 621 bina ve 61 savunma mevzii, 28 komuta merkezi, 17 cephanelik imha edilmiş, 11 bombalı araç tesirsiz hale getirilmiştir. PKK/PYD/YPG teröristlerinin 299’u etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyonlar sırasında PKK/PYD/YPG’ye ait 14 bina, 4 savunma mevzii, 5 araç ve 1 Drone da imha edilmiştir.

Mevcut aşamada El Bab'ın DEAŞ'tan temizlenmesi için büyük mücadele verilmektedir. Burada DEAŞ büyük direnç göstermektedir. Kuzeyinden ve batısında devam eden kuşatma, azami hassasiyetle icra edilmektedir. DEAŞ ise kalleşçe hareket etmektedir.

Fırat Kalkanı ile ulusal güvenliğimiz için büyük önem arz eden bölgede terör koridoru oluşturulmasına, oldu bittiye yol açılmasına rıza göstermeyeceğimizi ortaya koyduk. Bölgedeki bütün terör örgütlerine karşı en büyük mücadeleyi veren ülke Türkiye'dir. FETÖ de boş durmamaktadır.HABERTURK.COM

Bu mücadelenin başarıya ılaşacağından kuşkumuz yoktur. Gelişen ihtiyaçlara göre gereken tedbirler alınmaya devam edilecektir. Personelimiz için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.

Rusya ile yaptığımız işbirliği sayesinde doğu Halep'teki sivillerin tahliyesi için önemli ilerleme sağlanmıştır. Suriye'de kalıcı ateşkesin temini için Moskova'daki yol haritasının uygulanması için çalışılmaktadır. Muhataplarımızla yaptığımı görüşmelerle, Fırat Kalkanı'nın desteklediklerini, Münbiç'ten PYD/YPG'nin çekilmesi ve koridor oluşmasının engellenmesini değerlendirdik.