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Sarıkamış
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Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri dahilinde, binlerce vatandaş hazırlanan güzergahta Allahu Ekber Dağları üzerinden 4,5 km yürüyecek...

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:25:40 Güncelleme: 15:32:47

Karsın Sarıkamış ilçesinde, 1. Dünya Savaşı’nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatının 102. yılı anma etkinliklerinde, binlerce vatandaşın hazırlanan yeni güzergahı kullanarak ecdadı anmak üzere 4,5 kilometre yürümesi planlanıyor.

Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1. Dünya Savaşı sırasında 22-23 Aralık 1914 ile 5 Ocak 1915 tarihleri arasında Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve büyük bir çoğunluğu donarak olmak üzere 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatının yılında her yıl çeşitli etkinlikler yapıldığını anımsattı.

Bu yıl da tarihe sahip çıkmak ve şehitlerin anılması için etkinlikler yapılacağını bildiren Karaman, SarıkamışHarekatının 102. yılında, Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri için hazırlıkların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Karaman, bu yılki etkinliklere büyük bir katılım beklediklerini ifade ederek, "Kars Valimiz Rahmi Doğanın koordinesinde yapılacak etkinliklere, başta Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Başbakanımız ve bütün bakanlarımızı, üst düzey yöneticilerimizi davet ettik. Şu an itibarıyla Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'ın katılması kesinleşti." dedi.

DAĞCILAR ŞEHİTLER İÇİN ALLAHU EKBER DAĞLARINA TIRMANACAK

Etkinlikler dolayısıyla bakanların Sarıkamış’a önemli destek verdiğini vurgulayan Karaman, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın katkılarıyla Kars Valiliği, SarıkamışKaymakamlığı olarak anma etkinliklerini gerçekleştireceğiz. Programımız yarın Türkiye Dağcılık Federasyonunca (TKF) Sarıkamış Allahuekber şehitliği önünde düzenlenecek törenin ardından 3 bin 180 metre yüksekliğindeki Allahuekber Dağlarına 250 dağcının tırmanışıyla başlayacak." diye konuştu.

Karaman, etkinlikler çerçevesinde 6-8 Ocak tarihlerinde ilçede "Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak" konulu anma programı yapacaklarını bildirerek, şu bilgileri aktardı:

"6 Ocak 2017 Cuma günü Sarıkamış Grand Toprak Hotelde şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verilecek. Aynı gün Kazım Karabekir Camisinde Mevlid-i Şerif programı düzenlenecek, akşam ise meşaleli yürüyüş yapılacak. 7 Ocak günü ilçedeki kayak merkezinde kardan heykeller ve resim sergisinin açılışı yapılacak. Meşaleli kayak gösterisi de düzenlenecek söz konusu günkü etkinlik, Sarıkamış Grand Toprak Hoteldeki program ile devam edecek."

KATILIMCILAR ECDADI ANMAK İÇİN 4,5 KM YÜRÜYECEK

Karaman, etkinlikler kapsamında, 8 Ocak 2017 Pazar günü ise "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" konulu adlı anma yürüyüşü yapılacağını belirterek, önceki yılların aksine bu yıl yürüyüş yolunun kısaltıldığına işaret etti.

Bu yıl yürüyüş mesafesinin 4,5 kilometreye düşürüldüğünü dile getiren Karaman, "Her sene Kızılçubuk yolunun tamamı, yani 8,5 kilometre yürünüyordu. Bu sene vatandaşlar valiliğimizce yeni yapılan yol ile Kızılçubuk yolu zirvesine taşınacak, zirveden aşağı yaklaşık 4,5 kilometrelik mesafede şehitlerimiz için yürüyeceğiz. Yürüyüşün ardından Yukarı Sarıkamış Şehitliği Anıtına çelenk sunulduktan sonra, protokol üyelerinin konuşmalarıyla program tamamlanacak. Ayrıca davetlilere ikramda bulunulacak." ifadelerini kullandı.

ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. GÖKHAN KARAÇOBAN ŞEHİTLERİ ANDI

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban Sarıkamış şehitlerini andı.

"Sarıkamış'ta 60 bini donarak olmak üzere 78 bin şehit verdik." diyen Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban yayımladığı mesajında şehitleri andı. Başkan Karaçoban mesajında şu ifadelere yer verdi:
"1914 yılının 15-22 Aralık tarihleri arasında, Sarıkamış yakınındaki Allahuekber dağlarında, Kars'ı Ruslardan geri almak için harekata katılan 60 bin asker donarak şehit oldu. Bizlerde bu mücadelenin kutsallığı ve kahraman askerlerimizin cesareti ile bu fedakarlığın bilincinde olarak onların izinde birlik ve beraberlik içerisinde vatan için her koşulda çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Sarıkamış'ta ve yurdun her köşesinde kahramanlık örneği göstererek adını tarihe yazdıran tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor şükran ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad mekanınız cennet olsun."

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