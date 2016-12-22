İDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre:

18.30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot,

18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş,

18.45 Bostancı- Yenikapı-Bandırma,

19.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş,

21.15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferleri yapılamayacak.

Şirketin yarınki 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü ve 07.00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot seferi de iptal edildi.

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz şekilde yapılmaya devam ediyor.