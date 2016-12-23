TBMM Anayasa Komisyonu görüşmelere devam edecek

TBMM Anayasa Komisyonu, anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerine devam edecek.

Komisyonda söz alan milletvekilleri, teklifle ilgili görüşlerini ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, görüşmelerin başladığı günden bu yana en uzun konuşmayı yaptı. Tanal, yaklaşık 3 saat süren konuşmasında, teklifle ilgili görüşlerini dile getirdi.

Komisyon, teklifin geneli üzerindeki görüşmelerini bugün saat 14.30'dan itibaren sürdürecek.