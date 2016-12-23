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El-Bab'taki çatışmada neler yaşandı?

23 Aralık 2016 Cuma, 03:47:19

Fırat Kalkanı harekâtında terör örgütü DEAŞ’ı Akil Dağı’nda ezen Mehmetçik, yaşadıklarını güvenlik uzmanı Abdullah Ağar’a anlattı

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    ABDULLAH AĞAR/GAZETE HABERTÜRK

    20 Aralık’ı 21 Aralık’a bağlayan gece silah ve mühimmatlarını alan askerlerin hedefi, DEAŞ’ın üs haline getirdiği hastaneydi. Her taraf mayınlıydı. 

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    Mehmetçik, gece 02.00 sıralarında Akil Dağı’ndaki hastaneye sızmayı başardı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, yaralı askerlerin anlattıklarını şöyle yazdı:

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    “Her taraf mayın, bubi-tuzağı, EYP doluydu. Her yerde dikenli tel vardı. Çamur, kaygan bir de. Aç kalalım, donalım, çok da vay vay, yeter ki Akil Dağı’nı ve oradaki tahkim hastaneyi alalım.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 1 saat önce
    Helal olsun koclarimiza... Vatan ustalari...
  • Misafir 2 saat önce
    Allah işinizi rast getirsin
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