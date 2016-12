15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 23 Aralık Cuma günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

GİRESUN'DA 1'İ AVUKAT 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında biri avukat 3 zanlı tutuklandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan biri avukat 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

ByLock kullandıkları belirlenen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tutuklandı. (AA)

ELAZIĞ'DA 15 POLİS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Elazığ merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 'Bylock' kullandığı tespit edilen ve gözaltına alınan 15 polis adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ merkezli İstanbul, Tokat, Adana, Diyarbakır, İzmir, Bitlis, Osmaniye, Adıyaman'da polislere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 1'i müdür, 1'i amir, 4'ü komiser olmak üzere toplam 15 polis gözaltına alındı. KOM ekipleri tarafından ifadesi alınan 15 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Şüpheli polislerin tamamının örgütün gizli haberleşme ağı olarak bilinen 'Bylock'u kullandığının tespit edildiği öğrenildi. (İHA)

ESKİ HSYK ÜYESİ İBRAHİM OKUR 7. KEZ ADLİYEDE

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi İbrahim Okur, ifadesi alınmak üzere yedinci kez Ankara Adliyesine götürüldü.

Tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden jandarma eşliğinde adliyeye getirilen Okur, cumhuriyet savcılarına ifade veriyor.

Daha önce 6 gün boyunca soruşturmayı yürüten savcılara ifade veren Okur, bir günlük aranın ardından tekrar Ankara Adliyesine getirildi.

İbrahim Okurun avukatı Çağrı Çetin, müvekkili adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, itirafçıların yazılı ve görsel basında yer alan ifadelerinde Okura suç isnadında bulunduğunu belirtmişti. Okur, bu dilekçeden bir süre sonra tutuklu bulunduğu İstanbuldan Ankaraya nakledilmişti. (AA)

KOCAELİ'DE 12 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kriptolu haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınanlar adliyeye sevk edilmeye devam ediyor. Özel sektörde çalıştıkları belirtilen 12 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. (DHA)

MANİSA'DA 21 İŞ ADAMI GÖZALTINA ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) soruşturması kapsamında Manisa'da sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla aralarında iş adamlarının da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla aralarında iş adamları ve eski kurum müdürlerinin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan N.D., R.Y., A.İ., E.K., B.S., HY., M.T., M.H., U.Ç., C.A., C.B.Y., F.S., A.S., N.S., A.A., Ö.Y., S.A., V.S., M.K., N.K. ve İ.U.'nun Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

EDİRNE'DE DÜN YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANAN DOÇENT ÇİFT TUTUKLANDI

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi Ankara Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri 44 yaşındaki Doç. Dr. Muhammet U. ile 37 yaşındaki eşi Doç. Dr. Esma U. ile organizatörlük yaptığı belirlenen 44 yaşındaki Mustafa D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan yola çıkan Mustafa D. yönetimindeki 61 TC 117 plaklı otomobili Keşan-Malkara karayolu üzerindeki Yenimuhacir Beldesi mevkiinde durdurdu. Araçta FETÖ/PDY ile bağlantıları oldukları tespit edilen ve yasadışı yollarla yurtdışına çıkış yapmak istedikleri belirlenen Ankara Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Muhammet U., eşi Doç. Dr. Esma U. ve 3 çocuğu yakalandı.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından görevlerinden ihraç edilen öğretim üyeleri ve çocuklarının, yasadışı yollarla yurt dışına çıkartılması için 10 bin Euro karşılığı organizatör Mustafa D. ile anlaştıkları öne sürüldü. Ayrıca şüphelilerin üzerinde 30 bin Euro, sahte kimlik ve pasaportlar bulundu. Çiftin araçta bulunan 3 çocuğu ise yakınlarına teslim edildi.



Öte yandan sürücü Mustafa D.'nin, Meriç İlçesi'nde FETÖ/PDY ile bağlantılı Esra Zümre, Mesut Yaşar, kılavuz Fevzi Karabulut yakalandığı, HAVELSAN'dan ihraç edilen bilgisayar mühendisi Mustafa Zümre'nin Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri'ne atlayarak kaybolduğu olayda şüphelileri İstanbul'dan getiren kişi olduğu da belirlendi.



TUTUKLANDILAR



Jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen Doç. Dr. Muhammet U., eşi Doç. Dr. Esma U. ve organizatörlük yaptığı öne sürülen Mustafa D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevi'ne konuldu. (DHA)

NEVŞEHİR'DE 1 İNŞAAT MÜHENDİSİ VE 1 ESNAF TUTUKLANDI

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında soruşturma başlatılan inşaat mühendisi Temur S. ve esnaf Adnan Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İnşaat şirketi sahibi Temur S, Kayseri'de gözaltına alınmıştı. (AA)

MANİSA'DA 21 ESNAF GÖZALTINA ALINDI

Manisada Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün esnaf yapılanmasında faaliyet yürüttükleri iddia edilenlere yönelik gözaltı kararı verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 21 zanlı gözaltına alınırken, adreslerinde arama gerçekleştirildi.

Zanlılar arasında geçmiş yıllarda FETÖ/PDYye yönelik başlatılan operasyonlar üzerine, "Gülen terörist ise ben de teröristim." yönünde basın açıklaması yaparak, adliyeye dilekçe veren kişilerin de bulunduğu öğrenildi. (AA)

KAYSERİ'DE FETÖ'NÜN "İL İMAMI" OLAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ/PDY yapılanmasının Elazığ, Adıyaman ve Kayseri imamlarından 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince 14 Aralık tarihinde Talas ilçesinde bir apartmana yapılan operasyonda, Elazığ İmamı olduğu iddia edilen Mehmet D., Adıyaman ve Kayseri İmamı olduğu iddia edilen Habib B. ile Adıyaman Üniversite Sorumlusu olduğu iddia edilen Hamdi C. ve Hüseyin E., toplantı halinde iken yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Habib B., Hamdi C. ve Hüseyin E. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

TRABZON MERKEZLİ OPERASYONLARDA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar İle Mücadele Şubesinin (KOM) yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonları kapsamın da Trabzon dahil Malatya, Manisa ve Ankara'da 8 kişi gözaltına alınarak Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Of ilçe yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 2. dalganın gerçekleştiği ve toplamda 18 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (İHA)

SAKARYA'DA 2 HAKİM VE 1 SAVCI TUTUKLANDI

Sakarya'da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki hakim ve bir savcı tutuklandı.

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesince görevden uzaklaştırıldıktan sonra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Hendek Adliyesi'nde görevli hakim S.K.ve savcı Y.E.Ö., ile Geyve Adliyesi'nde görevli hakim H.Ö., FETÖ kapsamında gözaltına alınmıştı. Şahıslar çıkarıldıkları Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)