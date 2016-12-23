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Kayseri'de bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de ailevi nedenlerden dolayı eşiyle tarışan koca, kavganın büyümesiyle mutfaktan aldığı bıçakla eşini öldürdü

23 Aralık 2016 Cuma, 12:15:33 Güncelleme: 12:17:22 DHA

Kayseri'de, 47 yaşındaki Ali Osman Karaaslan, tartıştığı eşi 38 yaşındaki Meltem Karaaslan'ı bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece 23.00 sıralarında merkez Melikgazi İlçesi İldem Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinde oturan Ali Osman Karaaslan'la eşi Meltem Karaaslan arasında, ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışma büyürken, Ali Osman Karaaslan, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin karnına sapladı. Sesleri duyan komşuları durumu 155 ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Meltem Karaaslan'ın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de Ali Osman Karaaslan'ı gözaltına aldı.

3 çocuk annesi Meltem Karaaslan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 31 saniye önce
    Allah akil fikir versin ne diyelim!!!
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