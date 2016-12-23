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Meteoroloji uyardı: Yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

23 Aralık 2016 Cuma, 18:47:19 Güncelleme: 18:50:00 AA

Meteoroloji, 24 Aralık Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yazılı yapılan açıklamada, Doğu Anadolu'nun sabah saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi.

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Kars ve Erzurum'un güney ilçelerinde, Ağrı çevresinde ve Iğdır'ın batısında yer yer kuvvetli olacağı anlatılan açıklamada, kar yağışının aynı kentlerde pazar günü de aralıklı devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı, kar yağışı ve tipi şeklindeki olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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