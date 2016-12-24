Güvenlik Uzmanı Mete Yarar: 260 DEAŞ'lı bir anda saldırıyorlar

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Habertürk TV'de Veyis Ateş ile Akılda Kalanlar programında gündeme iişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamaların satır başları:

EL BAB OPERASYONU

"Önce etrafı kuşatılarak bu adamların ikmal yolları kaptılmaya çalışıldı. Askerlerimiz neredeyse tamamına yakını kurşun yarası ile değil ya bombalama ya küre saldırısı ya da canlı bomba ile şehit edildi. O gece bu devlet hastanesi değdimiz yer hastane olarak değil karargah olarak kullanılıyor. Devlet hastanesini alınca her yeri görüyorsunuz ve kontrol edebiliyorsunuz. 100 metrelik bi tepe odlğu için müthiş bir yükseklik oluyor. Bölgeye sızma yapılıyor. Geceleyin sızıyorlar bölgeye sızdıktan sonra sızma yapan bölgeye belli bir mevcutla sızıyorlar hakim olan bölgeyi almaya çalışıyorlar. Sızılan miktar çok büyük değil. "

"O gece oraya geliyorlar. Bunlar profesyonel asker. Kalıyorlar ve çatışma çok yoğun geçiyor. Takviye yapılıyor. Yoğun karın içerisinde daha önce mevzilendikleri bölgeleri farketmiyorlar. Kar anormal. Bu kadar yoğun bir karla ilk defa karşılaşıyorlar. 10 yıldır ilk defa kar yağdı. Yoğu nkar yağışı tipnin görüşü kapatması 2 gündür yoğun çatışma. Özel kuvvet personeli de insan komandolar da insan. Bu çocuklar hiç kuşun görmediler bu ne kadar profesyonel olduklarını gösteriyor. Saldırıların hepsi füzelerdir. Kimden geldiğini bilmediğimiz füzeler, uçaklar. Füze saldırısını kimin yaptığını bilmiyoruz. Bunların hiçbiri süpermen değil. Uçağa karşı yapacakları hiçbir şey yok. Bunlar hastanedeyken oluyor. Bir anda devlet hastanesinin olduğu yerde tünellerden sızmaya başlamışlar. Tepenin özelliği var üstünü aldığında yanları görmüyorsun. Aşağı doğru görmek istediğinde aşağı doğru göremezsin. Biraz daha merkeze doğru kayıyorlar. 260 kişi bir anda saldırıyorlar. DEAŞ'lılar. 100'e yakın asker var. Ancak kurşunlarla vuruyorlar. O anda bir anda araç çıkıyor. Zırhlı bir araç. Çıkıyorlar ve yaklaşırken herkes canlı bomba aracını farkedince mevziden kaçıyorlar."

"Çatışmaların yoğunlaştığı o kadar çatışma yoğun bir hale geliyor ki hava kuvvetletri destek bile isteyemiyorlar. Çatışma bitmek üzereyken canlı bomba geliyor. Zırhlı araç bir anda üzerlerine geliyor. Aralarında 20 metre mesafe var. Araç çukura giriyor. Eğer daha fazla yaklaşsa daha acı bir tablo olabilirdi. Mecbur yaralıalrı alıyorlar 60'a yakın yaralı var."