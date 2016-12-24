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Her hakemin olduğu gibi kendisinin de Süper Lig'de maç yönetmeyi çok istediğini belirten Bulut, şu ifadeleri kullandı: "Kısmet olur inşallah. Türkiye'de tabii ki Cüneyt Çakır var örnek aldığımız. Eskilerden kadın olarak Lale Orta var. Türkiye'nin ilk elit kadın hakemi. O daha çok Süper Lig maçı yönetmişti. Onu örnek alıyoruz. Dilan Deniz Gökçek hocamız vardı. O da hakemliği bıraktı. Şu an Süper Lig gözlemciliği yapıyor. O da bizim için bir örnek. Önümüzü açan kişiydi. Önümüzü açtığı için ona da çok teşekkür ediyorum."