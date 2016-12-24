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Futbol tutkusu hakemliğe başlattı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:01:15

Küçük yaşlarda iki ağabeyini örnek alarak sokakta futbol oynamaya başlayan Semra Bulut, hafta içi Siirt'in Pervari ilçesinde beden eğitimi öğretmenliği yaparken hafta sonları da maçlarda hakemlik görevini üstleniyor

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    Siirt'te yaşayan 29 yaşındaki Bulut, iki ağabeyini örnek alarak sokakta oynamaya başladığı futbola sevgisi artınca yeşil sahalarda hakemliğe de el attı. Hafta içi Pervari ilçesindeki Taşdibek Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Bulut, hafta sonları da kentte oynanan maçlarda hakem olarak görev alıyor.

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    Daha önce top koşturduğu yeşil sahalarda şimdi düdük çalan Bulut, çok sevdiği futbol hakemliğini FIFA kokartıyla taçlandırmak istiyor. Semra Bulut, yaptığı açıklamada, sokakta başladığı futbolda kendini geliştirdiğini, ardından Kadınlar 1. Ligi'nde Kartalspor ve Marmara Üniversitesi'nde 7 yıl top koşturduğunu söyledi.

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    Futbolu bıraktıktan sonra bu spordan kopmamak için 4 yıldır Siirt il hakemi statüsünde maç yönettiğini ifade eden Bulut, "Futbolu bıraktıktan sonra çok sevdiğim bu spordan kopmamak için hakemliğe başladım. Dört yıldır da faal olarak hakemlik yapıyorum. Futbol hakemliği kadınlar için biraz zor olsa da bence kadınlar istedikten sonra her işi başarabilirler. Kadınların futbola daha bir güzellik katacağını düşünüyorum." dedi.

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