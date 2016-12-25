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El Bab’a elit birlikler gidecek, hava operasyonları artacak

25 Aralık 2016 Pazar, 03:10:03

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) El Bab’da önceki gün düzenlediği hava operasyonuyla “emir” düzeyinde 18 DEAŞ’lının öldürülmesinin arka planında, Rusya ile son dönemde varılan mutabakatın yattığı öğrenildi. Bölgede yeni aktörlerle yeni bir işbirliği mekanizmasının devrede olduğu belirtildi

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    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin zirvesinden, “Türkiye için terör ve güvenlik tehditleri bitene kadar Suriye’den çekilmek yok, oldu bittilere izin vermeyeceğiz” yönünde kararlı açıklamalar yapıldı.

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    Bunun gereği yapılacak ve Suriye’deki TSK varlığı yeni birliklerle takviye edilecek. Zırhlı, mekanize tugay düzeyinde büyük birlikler değil, özel eğitimli seçkin komandolarla El Bab’a tahkimat yapılacak.

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    Yeni kaydırılacak birlikler halen El Bab’ın batısında bulunan 500 kadar Özel Kuvvetler komandosunun, yani bordo berelinin hemen arkasındaki kuşakta görev yapacak. 

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