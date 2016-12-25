El Bab’a elit birlikler gidecek, hava operasyonları artacak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin zirvesinden, “Türkiye için terör ve güvenlik tehditleri bitene kadar Suriye’den çekilmek yok, oldu bittilere izin vermeyeceğiz” yönünde kararlı açıklamalar yapıldı.