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Trabzon'daki kazalarda 1 hemşire öldü, 1 hemşire yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ve Arsin ilçelerinde meydana gelen kazalarda bir hemşire hayatını kaybederken, bir hemşire ise yaralandı

25 Aralık 2016 Pazar, 10:03:49 Güncelleme: 11:36:40

Trabzon'un Ortahisar İlçesi Fatih Mahallesi’nde dün kırmızı ışıkta geçen H.R.S. yönetimindeki dolmuş, karşıya geçmekte olan Ortahisar Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli hemşire Fatma Sevim’e çarptı. Ağır yaralanan hemşire kurtarılamadı.

Kazanın ışık ihlali sonrası yaşandığı belirlendi. Sürücü gözaltına alındı.

DAMPERİ AÇILAN KAMYON ÜST GEÇİDİ YIKINCA, YOLDAN KARŞIYA GEÇMEK ZORUNDA KALDI

Trabzon’un Arsin İlçesi Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire Elif Türkday da iş çıkışı, bir süre önce damperi açılan kamyonun yıktığı üst geçit yerine, trafiğin aktığı yoldan karşıya geçmek istedi. Türkday, ters yönden gelen bir taksinin altında kaldı.

Enis YILDIRIM/TRABZON

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YORUMLAR 1
  • Misafir 25 Aralık 2016 Pazar 12:09
    Aallah rahmet etsin
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