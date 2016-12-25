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FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (25 Aralık 2016)

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor. 25 Aralık Pazar günü operasyon haberleri

25 Aralık 2016 Pazar, 10:08:50 Güncelleme: 10:10:42

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 25 Aralık Pazar günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

İZMİR'DE DARBENİN KİLİT İSMİ ADİL ÖKSÜZ'ÜN "TSK İMAMI" OLAN KUZENİ ZÜBEYİR ÖKSÜZ TUTUKLANDI

İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve FETÖ iddianamesinde "TSK imamı" olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz, tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışına kaçmak isterken Adnan Menderes Havalimanında yakalanan Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Öksüz, ''Silahlı terör örgütü üyesi olmak'' ve örgütün şifreli haberleşme programı ''ByLock'u kullandığı iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Aralık'ta İzmir, İstanbul, Iğdır, Muğla ve Kütahya'da FETÖ/PDY'nin sözde "Bornova eyaleti"nde örgüt adına faaliyet gösteren ve kapatılan Çalışkan Girişimci İş Adamları Derneği, Helezon Gençlik ve Spor Derneği ile Mersinli Yeni Mahalle Cami Yaptırma Yaşatma Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneğine yönelik operasyon düzenlenmiş, İzmir'de hazırlanan FETÖ iddianamesinde "TSK imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz yurt dışına kaçmak isterken Adnan Menderes Havalimanında yakalanmıştı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    Artik Turkiye icin yeni bir sayfa acilsin kendi insanlarimizi tutuklamadan ve birbirimizi yemekten vazgecelim. Egitime ve bilime kafamizi yoralim.Bunu saglayacak yoneticilerimizdir.
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