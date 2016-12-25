26 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
yargıtay, mil puan
GÜNDEM

19 günde 6 bin liralık mil puanına Yargıtay engeli

Bir iş yeri sahibi, mil puanı biriktirmek için kredi kartından başkalarının faturalarını ödedi. Banka durumu fark edince yargı süreci başladı

25 Aralık 2016 Pazar, 11:35:42 Güncelleme: 11:45:26 AA

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, mil puanı biriktirmek için kredi kartıyla 19 günde başkalarına ait 586 fatura yatıran ve yaklaşık 6 bin liralık puan biriktiren kişinin, kredi kartının ve mil puanlarının iptal edilmesini yasaya uygun buldu.

Niğde'de bir iş yeri sahibi, mil puanı biriktirmek için kredi kartından başkalarının faturalarını ödedi. Bu şekilde 19 günde 586 fatura ödeyen iş yeri sahibi, yaklaşık 6 bin liralık uçak bileti alacak kadar mil biriktirdi.

Söz konusu süre içerisinde yüklü miktarda fatura ödenmesi bankanın dikkatini çekti. Durumu araştıran banka, kredi kartını kullanıma kapatarak biriken puanları iptal etti.

Banka, davacıya ait kredi kartının ticari kullanım nedeniyle kapatıldığını, telefon operatörü bayisi olarak ticaret yapan davacının Tüketici Yasası kapsamında kendisine verilen kredi kartıyla periyodik olarak dükkanına gelen müşterilerin kontör ve telefon faturalarını ödediğini tespit ederek, bu durumun Türkiye Bankalar Birliğinin ilgili tebliği ve kredi kartı üyelik sözleşmesine aykırı olduğunu savundu.

İş yeri sahibi, kredi kartının tekrar kullanıma açılması ve puanların geri yüklenmesi istemiyle dava açtı.

Davayı görüşen Niğde 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı reddetti. Mahkemenin ret gerekçesinde Bankalar Birliğinin ilgili tebliğinde, bankaların bir müşterinin fatura tahsilat işlemlerini meslek edinip edinmediğinin tespitine yönelik tedbirler almasının da düzenlendiği belirtildi.

Kontroller sonunda bankaların sunduğu hizmetlerin üçüncü kişiler adına ticari amaçla kullandırıldığının tespiti halinde bu işlemlerin engelleneceği, gerçek kişiye ait hesaplardan yapılan vergi, fatura, trafik cezası ödemesi gibi işlemlerin aylık toplamının 20'yi geçmesi halinde işlemlerin yapıldığı hesapların incelemeye alınabileceğinin öngörüldüğü hatırlatıldı.

Tebliğde ayrıca bu durumda kredi kartı iptali dahil gerekli önlemlerin alınacağının belirtildiğine yer verilen kararda, davacının sadece 19 gün içinde 586 fatura ödemesi gerçekleştirdiği ve kredi kartı başvuru formundaki bilgilerden de ticari faaliyette bulunduğunun görüldüğü anlatıldı.

Kararda, kredi kartıyla kendi faturalarını değil, başkalarına ait faturaları kendi işyerinde ödediği, davalı bankanın kredi kartını iptal etmesi ve biriken mil puanını parasal olarak kullandırmaması işleminde mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırılık bulunmadığı kaydedildi.

Davacının kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 3
  • Misafir 21 saat önce
    bankaya bak sen adalet ten bahsediyor. milletin kanını emerken sıkıntı yok ama nedense şimdi adalet hak hukuk tan bahseder olmuşlar . sanane arkadaşım sonuçta senin kartınla alışveriş yapmış yaptığı alışveriş seni ilgilendirmez ki .
  • Misafir 23 saat önce
    Size ne kardeşim adam sizin paranızı ödemedi mi ödedi
  • Misafir 25 Aralık 2016 Pazar 12:09
    doğru karar
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yargıtay Başkanlar Kurulu: İhanet içinde olanlar hesap verecek
GÜNDEM

"İhanet içinde olanlar hesap verecek"
Yargıtay'dan Emniyet-Sen için "yok" kararı
GÜNDEM

Yargıtay'dan Emniyet-Sen için "yok" kararı
FETÖ'den tutuklu sayısı 40 bin 832
GÜNDEM

FETÖ'de tutuklu sayısı 40 bini aştı!
Fransa'da Yargıtay hükümete bağlandı
GÜNDEM

Fransa'da Yargıtay'la ilgili flaş karar
Erol Aksoy’un zamanaşımı çabası Yargıtay duvarına çarptı
GÜNDEM

Ünlü iş adamına hapis cezası!
HSYK ile ilgili atamalar Resmi Gazete'de
GÜNDEM

HSYK ile ilgili atama kararları Resmi Gazete'de! İşte atanan isimler. ...
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı: İmam hatip okulları güzide bir neslin yetişmesine vesile oluyor
GÜNDEM

"İMAM HATİP OKULLARI GÜZİDE BİR NESLİN YETİŞMESİNE VESİLE OLUYOR"
Sağlık çalışanlarından şiddet protestosu
GÜNDEM

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ŞİDDET PROTESTOSU
Anayasa teklifinin 1. maddesi geçti
GÜNDEM

ANAYASA TEKLİFİNİN İLK MADDESİ KABUL EDİLDİ
İstanbul'da 7 ilçede elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Siirt'te PKK operasyonu
GÜNDEM

SİİRT'TE PKK'YA OPERASYON

Büyükelçi Karlov'un öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı
GÜNDEM

RUS ELÇİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN HABERLERE YAYIN YASAĞI