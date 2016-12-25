Diyarbakır'da çatışma çıktı

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Kocaköy ilçesi Gökçen ve Gözebaşı köyleri arasında ilave olarak tesis edilen yol kontrol noktasına yaklaşan ve dur ikazına uymayarak kaçan bir aracın jandarma ekiplerince takip edildiği belirtilen açıklamada, araçtan ateş açılması üzerine çıkan çatışmada bir teröristin ölü ele geçirildiği, olay yerinde yapılan incelemede bir M-16 piyade tüfeği, 2 M-16 şarjörü, 30 M-16 fişeği, bir el bombası ile 2 sırt çantası bulunduğu kaydedildi.