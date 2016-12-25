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Mevlüt Çavuşoğlu: Çanakkale'yi savunurken orada 6 bin Halepli vardı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halep ve Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu

25 Aralık 2016 Pazar, 18:32:58 Güncelleme: 18:35:02 DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çanakkale'yi savunurken, 'Çanakkale geçilmez' derken, orada 6 bin Halepli vardı. Oradaki Haleplilere karşı duyarsız kalırsak, tarih bizi affetmez, insanlık bizi affetmez" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kemer'deki bir otelde 3'üncü Muhtarlar İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile milletvekilleri, belediye başkanları ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin karşısına engeller çıkarıldığını ve güçlü Türkiye'nin kıskanıldığını söyledi. İçerde ve dışarda hainlerle mücadelenin süreceğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "İçerde ve dışarda hain, dinimizi istismar eden DAEŞ'li teröristleri de yok edinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Nerede olursa olsun, sınırımızın içinde, sınırımızın dışında. Kalleş PKK ile şehir içinde de mücadele ediyoruz. Onlar mertçe polisimizin, askerimizin karşısına çıkamaz. Onlar kalleştir. FETÖ de kalleştir. İşte Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'u arkasından vurmuştur. Tam FETÖ'ye yakışan bir davranıştır, hainliktir" dedi.

"GEREKİRSE BİR ÇAĞI KAPATIRIZ"

Şehitlerin emaneti toprakları korumak için düşmanın her türlüsüyle mücadele etmeye devam edeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Biz Peygamber efendimizin müjdesine nail olmuş, bir çağı kapatıp, bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıyız. Biz gerekirse bir çağı kapatırız, yeni bir çağ açarız ama bu vatanı, milleti böldürmeyiz" diye konuştu.

Halep'te 50 bine yakın insanın sıkışıp kaldığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Halep'te abluka içinde kuşatılmış, bombalanmış, açlığa terk edilmiş, zulümle öldürülen insanlara duyarsız kalırsak o zaman müslümanlığımızdan da insanlığımızdan da utanırız. Çanakkale'yi savunurken, 'Çanakkale geçilmez' derken, orada 6 bin Halepli vardı Çanakkale'yi savunurken, düşmana karşı. Oradaki Haleplilere karşı duyarsız kalırsak, tarih bizi affetmez, insanlık bizi affetmez. Bu dünyada da öbür dünyada da bunun hesabını veremeyiz. 45 bin insanı kurtardık, yeniden hayata kavuşturduk. Oradaki insanları Türkiye'ye getirdik, tedavisini yapıyoruz."

"TÜM ENGELLER DE KALKACAKTIR"

Rusya ile ilişkileri normalleştirmek için çaba sarf ettiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Engeller de bir bir kalkıyor. Ama ticaret yapacağız diye prensiplerimizden de hiç taviz vermedik, vermeyiz de. Ama şu süreçte, geçmişte Suriye ile ilgili Rusya'yı da eleştiririz, başka ülkeleri de hele hele oradaki rejime destek veren, oraya milisler gönderen bazı ülkeleri de eleştiririz, hakkımızdır. Ama şu son süreçte ateşkes için, insani yardım için, o insanları kurtarmak için ve bundan sonra Suriye geneline ateşkesi yaymak için yaptığımız tüm çalışmalarda Rusya sözünde durmuştur, sonuna kadar arkasında durmuştur, ihlal edenlere de gereken uyarıyı yapmıştır. Bu dönemde Rusya ve Türkiye özellikle bu stratejik konularda birbirine güvenebileceğini -Türkiye de aynı şekilde sözünde durmuştur. Biz her zaman sözümüzde duruyoruz- ve birbirine güvenebileceğini anladı. Önümüzdeki günlerde yaş sebze meyve dahil ticaretimizin önündeki tüm engeller de kalkacaktır. Bunun için de görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Aşama aşama hepsi kalkacak. Önümüzdeki günlerde bazı açıklamaları siz de takip edeceksiniz. Yasakları, engelleri kaldıracağız."


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