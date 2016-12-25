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Çanakkale'de orman yangını

Assos Antik Kenti yakınlarındaki Yeşil Liman mevkisinde bulunan zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı

25 Aralık 2016 Pazar, 23:31:59 Güncelleme: 23:34:46 AA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangında, 15 dönümlük arazi ile yazlık evin bodrum katı zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Assos Antik Kenti yakınlarındaki Yeşil Liman mevkisinde bulunan zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğünde görevli söndürme aracı sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan söndürme çalışmaları esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

Yangında 15 dönümlük zeytinlik zarar görürken, bölgede bulunan bir yazlık evin bodrum katında da hasar meydana geldi.

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu bölgede mülteci geçişlerinin yoğun olarak yaşandığını söyledi.

Bölgede yasa dışı geçişler için gelenlerden kalan çöplerin ve atık eşyaların bulunduğunu belirten Şahin, '"Onların atıklarının patlamaya sebebiyet verdiğini düşünüyoruz. Tabii gündüz gözüyle de bakılacak. Jandarma ekiplerimiz de burada. Çalışmalar hala devam ediyor. Biz mültecilerden kalan tüp gibi, deodorant şişeleri ve aküler gibi eşyalardan patlamanın yaşanabileceğini düşünüyoruz ama yine de dikkatli olmak gerekir. Ekiplerimiz patlamanın şiddetli olduğunu ifade ettiler. Gerekli inceleme yapılacak.'' diye konuştu.

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