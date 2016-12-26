MEB yurt dışındaki öğrenciler arasında network ağı oluşturacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yurt dışına burslu gönderdiği öğrenciler arasında etkin bir network ağı oluşturacak. Yurt dışına giden öğrencilerin bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarının sağlık giderleri de adına gittikleri kurumlar tarafından karşılanacak.

MEB Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Bülent Çiftci, Resmi Gazete'de 9 Aralık'ta yayımlanarak yürürlüğe giren "Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la getirilen değişiklikler ve hazırlıkları süren yönetmeliğe ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çiftci, yurt dışına burslu gönderdikleri öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerini iyileştirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

EŞ VE ÇOCUKLARIN SAĞLIK GİDERLERİ DE KARŞILANACAK

Yeni düzenlemeyle, yurt dışına yüksek lisans ve doktora için gönderilen öğrencilerin yaş sınırının 30'a yükseltildiğini belirten Çiftci, "Yaş sınırının 30'a çıkmasıyla öğrencilerimizin evli olarak yurt dışına gitmesi gibi bir fiili bir durum oluştu ama mevcut uygulamamızda sağlık sigortaları sadece öğrencilerimizin sağlık giderlerini karşılıyordu. Yeni çıkan kanunla birlikte onların bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının sağlık giderlerini de artık adına gittikleri kurumlar karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Çiftci, yurt dışında öğrenimin stresli bir süreç olduğunu belirterek, öğrencilerin kimi zaman bulundukları ülkeye uyum sorunu yaşayabildiklerini, öğrencilerden ruh veya beden sağlığının öğrenimini sürdürmesine imkan tanımaması gibi durumlarla karşılaşılabildiğini anlattı. Çiftci, "Bu durumda, alınacak sağlık kurulu raporu ve istenen diğer destekleyici belgeleri ibraz eden öğrencilerin öğrencilikle ilişiği kesilebilecek ve öğrencilerden tahsil masrafı istenmeyecek ve mecburi hizmete de yükümlü tutulmayacaklar." dedi.

YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çiftci, kanun değişikliklerine ilişkin hükümlerin detaylandırıldığı yönetmelik çalışmalarını da sürdürdüklerine dikkati çekti.

Yönetmelik taslağında, öğrencilerin yurt dışında yardım alacakları eğitim müşavirleri ve bakanlık yetkilileriyle toplantı yapmalarını sağlayacak bir mekanizma oluşturmayı planladıklarını ifade eden Çiftci, öğrencilerin gittikleri ülkelere uyum için uyumlanma eğitimi almalarını ve bütün masraflarının karşılanmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Çiftci, öğrencilerin yurt dışına gittikleri andan itibaren network ağı oluşturacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Aynı alanda doktora eğitimini sürdüren ya da yüksek lisans yapan öğrencilerimizi birbirleriyle irtibatlandırarak öğrencilerimizi zaman zaman bir araya getirerek birbirlerini tanımalarını, birbirlerine yardımcı olmalarını ve çalıştıkları alanda fikir alışverişlerinde bulunmalarını sağlayacağız. Öğrenciler arasında network ağı oluşturarak öğrenimlerine destek olmak istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıllar içinde geliştirilen burslu öğrencilerin iş ve işlemlerinin yürütüldüğü REBUS'taki altyapı bu amaçla kullanılacak."

Çiftci, öğrenim süreleri boyunca kurumlarınca aylıksız izin verilecek öğrencilerin, öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere aylıksız izinli olarak ayrıldıkları kadrolarına döndükten sonra, adına öğrenim gördükleri kurumların ilgili kadrolarına en geç altı ay içerisinde naklen atanmasının sağlandığını da söyledi.

YURT DIŞI ÖĞRENİME 13 BİN BAŞVURU

Genel Müdür Çiftci, bakanlığın 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında, "Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY)" sınavı sonuçlarına göre, yurt dışına resmi burslu statüde yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek üzere 900 öğrenci gönderileceğini ifade etti.

Ocak ayının başında mülakatlara başlayacaklarını ifade eden Çiftci, "İlk defa toplam 13 bin başvuru aldık. Öğrencilerimizin ALES skorları çok yüksek ve Türkiye'nin seçkin özel üniversitelerinden de fazla başvuru oldu. Tabii bunlar bizi mutlu eden şeyler." değerlendirmesini yaptı.