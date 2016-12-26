Artvin'in Hopa İlçesi'nde geçen Nisan ayında Kadın Sığınma Evi'nde kalan 27 yaşındaki Ö.D.'nin kızı 2.5 yaşındaki Derya D., annesi kursa katılmak için dışarıda olduğu sırada aniden fenalaşarak kalbi durdu. Hastanede kalp masajıyla yeniden hayata dönen küçük çocuk, solunum cihazına bağlı olarak tedavi görmeye devam ediyor. Kızının darp edildiğini iddia ederek şikayetçi olan anne Ö.D. ise, "O gün kızıma sığınma evinde ne oldu bilmek istiyorum. Devlet bana ve kızıma sahip çıksın. Bana bir cevap verilsin. Dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ



Hopa Kadın Sığınma Evi'nde, geçtiğimiz 16 Nisan'da meydana gelen olayda, iddiaya göre 2.5 yaşındaki kızı Derya D. ile birlikte kalan Ö.D., kızının sığınma evinde bir arkadaşına bırakarak İlçe Milli Eğitim Merkezi'nce verilen kursa gitti. Bu sırada sığınma evinde bulunan kızı, iddiaya göre bir başka kadın tarafından odada baygın halde bulundu.

Ardından görevliler tarafından Hopa Devlet Hastanesi acil Servisi'ne götürüldü. Kalbi durduğu belirlenen küçük çocuk burada yapılan kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Hopa Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken anne Ö.D. ise şikayetçi oldu.



"KIZIMIN DARP EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Özel hastanede devam eden Derya D.'nin solum cihazına bağlı olarak yaşadığı belirtildi. Küçük kızın annesi Ö.D. ise olay günü kızının bu duruma nasıl geldiğinin aydınlatılmasını istedi. Kızını hastanede gördüğünde ensesinde morluk ve kafasında şişlik gördüğünü söyleyen Ö.D., "Kadın sığınma evinde kalan bir kadın tarafından kızımın darp edilmiş olmasından şüpheleniyorum. Zaten savcıya da bu yönde ifade verdim. Hala dosya savcılık aşamasında bana dava açıldığına dair bilgi gelmedi.

Ben artık kızıma ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Kızımın bulunduğu o odada ne oldu bilmek istiyorum. bana kamera görüntüsü yok diyorlar ben bir kamera görüntüsü buldum. O odadaki kamera görüntüleri incelensin istiyorum. Kızımın darp edildiğini düşünüyorum. Kafamda sürekli soru işaretleri var. Bu olay aydınlatılsın bana bir açıklama yapılsın" diyerek sözlerine şöyle devam etti:



"Lütfen devlet bana ve kızıma sahip çıksın yardım etsin. Kızıma ne oldu bilmek istiyorum. Bana bir cevap verilsin. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Bir yandan kızımın tedavisi ile ilgileniyorum bir yandan da soruşturma aşaması var ancak onda da halen dava açılmadı. Kızımı bu halde gördükçe perişan oluyorum. Tedavisi devam ediyor sürekli kan ihtiyacı oluyor özel hastane masraflarını karşılamak zor oluyor. Yardım bekliyorum. Artık dayanamıyorum."